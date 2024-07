Niesamowity wyczyn polskiej olimpijki! Pobiła rekord

Niestety, Polka nie zdołała awansować do finału, ale i tak dokonała historycznej rzeczy. Otóż 2 września skończy 59 lat, co sprawia, że jest najstarszym uczestnikiem igrzysk w dziejach naszego kraju. Dotychczasowym rekordzistą był Józef Kiszkurno, który wystartował na igrzyskach w Helsinkach w 1952 roku w wieku 57 lat. Reprezentował nasz kraj w strzelectwie.

Milczarek na koniu Guapo wynikiem 66,910 zakończyła występ w rywalizacji jeźdźców w ujeżdżeniu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

We wtorek zaprezentowali się jeźdźcy z trzech grup po 10 zawodników, z których po dwóch najlepszych zakwalifikowało się do rywalizacji o medale. W środę dołączy do nich kolejna szóstka z trzech pozostałych grup, a ponadto do finału dostanie się sześcioro najlepszych jeźdźców spośród tych sklasyfikowanych niżej.

Warto zaznaczyć, że Milczarek już wcześniej miała okazję rywalizować na igrzyskach - w Londynie w 2012 roku. Zajęła wówczas 38. miejsce w rywalizacji indywidualnej oraz ósmą pozycję w drużynie.

PAP