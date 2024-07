Polska medalistka z Paryża poza finałem

Kajakarka górska Klaudia Zwolińska nie awansowała do finału olimpijskiej rywalizacji w konkurencji C1. W swoim półfinałowym występie po kilku błędach uzyskała przedostatni, 17. czas, a szanse medalowe zachowało 12 najlepszych zawodniczek.

Zwolińska, która w niedzielę została wicemistrzynią olimpijską w konkurencji K1, we wtorek uzyskała 10. czas eliminacji i bez problemu awansowała do półfinału. W tej rundzie miała jednak sześć sekund kary, a do tego straciła sporo czasu na dwóch innych bramkach.

Do awansu zabrakło więcej niż sześciu sekund. Urodzona w Nowym Sączu zawodniczka miała rezultat 123,64 pkt, a najsłabsza z rywalek, która awansowała do finału - Amerykanka Evy Leibfarth - uzyskała 117,58.

Najlepszy czas w półfinale miała Czeszka Gabriela Satkova - 105,55. Walka o medale rozpocznie się o godzinie 17.25.

Zwolińska wystartuje jeszcze w jednej konkurencji w Paryżu: crossie. Rywalizację rozpocznie w czwartek, finał zaplanowano na poniedziałek.

BS, PAP