51-letni olimpijczyk hitem internetu! Z ręką w kieszeni zdobył medal (ZDJĘCIE)

O tym, że igrzyska olimpijskie mają swój niepowtarzalny klimat, świadczy historia Yusufa Dikeca. Turek nie potrzebował zbyt wiele, aby sięgnąć po srebrny medal igrzysk olimpijskich, a jego zdjęcie z olimpijskich zmagań viralem obiegło cały świat, docierając do milionów ludzi.

51-latek wraz ze swoją partnerką Sevval Ilaydą Tarhan rywalizowali w konkurencji drużynowej strzelania z pistoletu pneumatycznego z 10 metrów. Większość, by nie powiedzieć - wszyscy zawodnicy startujący w tej konkurencji, używają ochronnych słuchawek i specjalnych gogli chroniących uszy i wzrok w trakcie strzelania. Dla Yusufa Dikeca są to jednak zbędne dodatki.

Turek w trakcie swojego startu zrezygnował zarówno z gogli jak i słuchawek. Dikec podszedł do wykonywania konkurencji, trzymając w jednej dłoni pistolet pneumatyczny, a drugą trzymając w kieszeni spodni. Zdjęcie 51-latka obiegło internet i stało się hitem w mediach społecznościowych.

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷 pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

"Co za luz", "czy to płatny zabójca?". To tylko dwa z setek tysięcy komentarzy jakie pojawiły się pod zdjęciem tureckiego sportowca. Chwilę później na platformie "X" pojawiły się "memy" ze zdjęciem srebrnego medalisty z Paryża, porównujące go do postaci filmowej płatnego zabójcy - Johna Wicka czy jego odpowiednika z gier wideo - Hitmana.

Ostatecznie Dikec wraz z partnerką sięgnęli po srebrny medal w swojej konkurencji a Turek z pewnością zostanie zapamiętany na lata nie tylko ze względu na sportowy wynik.

