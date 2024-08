Dramat jednej z faworytek! Kontuzja po eliminacjach, nie wystąpi w finale

Angelina Topic w piątkowej sesji porannej awansowała do finału skoku wzwyż podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale w niedzielę nie będzie mogła walczyć o medale z powodu kontuzji. Serbka potwierdziła to na Instagramie.

Topic w eliminacjach zaliczyła wysokość 1,92 i zajęła 12. lokatę. Reprezentantka Polski Maria Żodzik uplasowała się na 28. miejscu wynikiem 1,83 i znalazła się poza finałem.



Zobacz także: Z tego Iga Świątek jest najbardziej dumna. Brązowa medalistka igrzysk zabrała głos

"Niestety to by było na tyle. Kończę swój udział w igrzyskach. Mam poważniejszą kontuzję i w niedzielę nie będę mogła wystąpić w wielkim finale. Naprawdę wierzyłam, że mimo wszystko będę mogła ponownie wyjść do walki. Dałam z siebie wszystko walcząc o finał, ale ostatecznie nie było mi to pisane. Do zobaczenia wkrótce, nie będę daleko" - napisała lekkoatletka.

Serbka w tym sezonie poprawiła rekord kraju na 1,98 i wywalczyła srebrny medal mistrzostw Europy w Rzymie. Natomiast dwa lata temu w Monachium zdobyła brązowy medal czempionatu kontynentu. Jest córką Dragutina Topica, który też był skoczkiem wzwyż. Jako reprezentant Jugosławii w 1990 roku zwyciężył w mistrzostwach Europy w Splicie.

Faworytką konkursu skoku wzwyż będzie Ukrainka Jarosława Mahuczich, która na początku lipca wynikiem 2,10 ustanowiła rekord świata. Poprzedni wynosił 2,09 i od 1987 roku należał do Bułgarki Stefki Kostadinowej.

PAP