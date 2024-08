Gorzkie słowa tuż przed startem lekkoatletów. Legenda ostrzega. "Trudny moment"

- O te medale będzie niezwykle trudno. Doceniajmy każdą zdobycz. Realnie powinno być około 2-3 medali, a wszystko ponad to, to będzie powód do ogromnej radości - mówi otwarcie legenda polskiego skoku wzwyż, dwukrotny medalista olimpijski Artur Partyka. Zmagania lekkoatletyczne na igrzyskach w Paryżu rozpoczęły się we czwartek 1 sierpnia.

Na ogół to właśnie polscy lekkoatleci dostarczali nam sporą liczbę medali. Zdaniem Partyki w tym roku może być nieco inaczej, a to za sprawą bardzo wysokiego poziomu w poszczególnych konkurencjach oraz wymiany pokoleniowej do jakiej dochodzi w naszej reprezentacji.

Na igrzyskach w Tokio nasza kadra lekkoatletyczna zdobyła aż dziewięć krążków, ale już na ostatnich mistrzostwach świata tych krążków było zaledwie dwa.

- Ani nie byliśmy tak dobrzy jak w Tokio, ani nie jesteśmy tak słabi jak na mistrzostwach świata. To będą bardzo trudne igrzyska i myślę, że powinniśmy cieszyć się, jeśli lekkoatleci zdobędą więcej niż dwa medale. Te dwa medale są jak najbardziej realne, ale obecny poziom jest nieprawdopodobny. Obserwując i komentując mityngi Diamentowej Ligi w tym roku, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co dzieje się na stadionach lekkoatletycznych - przekonuje Partyka.

Partyka w swojej karierze sięgnął po brązowy medal igrzysk w Barcelonie 1992 oraz srebrny w Atlancie cztery lata później. Były skoczek wzwyż apeluje o tonowanie wysokich aspiracji względem swoich młodszych rówieśników.

- O te medale będzie niezwykle trudno. Doceniajmy każdą zdobycz. Realnie powinno być około 2-3 medali, a wszystko ponad to, to będzie powód do ogromnej radości. Jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o naszą dyscyplinę. Bardzo duża liczba gwiazd, która dostarczała nam tylu wzruszeń i medali, zakończyła kariery. I jeszcze nie doczekaliśmy się tych nowych - skwitował komentator Polsatu Sport.

