"Historyczny" wyczyn Kenii. Japonia musi liczyć na cud!

Obie reprezentacje rywalizują w "polskiej" grupie z Brazylią oraz podopiecznymi Stefano Lavariniego. W niedzielę dojdzie do starcia na szczycie tabeli, po którym dowiemy się, kto będzie wyżej rozstawiony w ćwierćfinale i trafi na teoretycznie łatwiejszego rywala.

Tymczasem dzień wcześniej odbył się bardzo ważny mecz dla Japonek, które musiały zrobić swoje i wygrać bez straty seta z Kenią, licząc następnie na gigantyczną wpadkę Amerykanek z Francuzkami. Połowa zadania została wykonana, ale ta znacznie łatwiejsza.

Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni nie mogły sobie pozwolić na wpadkę, aczkolwiek ta wisiała w powietrzu w drugiej odsłonie, w której Kenia zdobyła aż 22 punkty! Biorąc pod uwagę, że we wszystkich przegranych dotychczas partiach zawodniczki z Afryki zainkasowały najwięcej 17 "oczek", to śmiało można powiedzieć o "historycznym" wyczynie.

Kenijki muszą cieszyć się z małych rzeczy, skoro nie potrafiły w żadnym meczu wygrać seta. Z Japonią było podobnie, bo po najlepszej w ich wykonaniu drugiej odsłonie, w trzeciej znowu były tłem dla wyżej notowanych rywalek. Azjatki szybko wypracowały sobie bezpieczną przewagę i tym razem bez problemów wygrały.

Zwycięstwo 3:0 i pierwsze punkty w tej grupie - po porażkach z Polską 1:3 oraz Brazylią 0:3, przedłużyły matematyczne szanse Japonek na awans do ćwierćfinału. Aby tak się stało muszą one liczyć na porażkę Amerykanek z Francuzkami 0:3, co graniczy niemal ze sportowym cudem. "Trójkolorowe" bowiem to outsider grupy A. Tylko taki rezultat pozwoli Japonkom na powodzenie dzięki lepszemu bilansowi setów.

Japonia - Kenia 3:0 (25:17, 25:22, 25:12)

Krystian Natoński, Polsat Sport