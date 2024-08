Zuzanna Górecka podjęła decyzję! W tym klubie zagra w przyszłym sezonie

Zuzanna Górecka w przyszłym sezonie nadal będzie siatkarką ŁKS Commercecon Łódź. Przyjmująca trafiła do tego klubu w 2022 roku, przechodząc z ekipy lokalnego rywala – Grot Budowlanych Łódź.

Zuzanna Górecka (rocznik 2000) pochodzi z Radomia i tam rozpoczęła swoją przygodę z siatkówką w klubie MUKS 13 Radom. W swej dotychczasowej karierze występowała w MOS Wola Warszawa, SMS PZPS Szczyrk i Legionovii Legionowo. W 2019 roku wyjechała do Włoch, do klubu Igor Gorgonzola Novara. Przez dwa kolejne lata występowała w zespole Grot Budowlanych Łódź, a w 2022 roku trafiła do ŁKS Commercecon Łódź.

Zobacz także: Chemik Police pochwalił się pierwszymi transferami! Nowe siatkarki w ekipie mistrza Polski

W pierwszym sezonie w nowym klubie wywalczyła mistrzostwo Polski (2023), ale sukces ten został okupiony poważną kontuzją. W drugim meczu finałowym mistrzostw Polski przyjmująca doznała uszkodzenia łąkotki i więzadła krzyżowego przedniego. Uraz zahamował jej dynamicznie rozwijającą się karierę reprezentacyjną. Wymagał zabiegu operacyjnego i długotrwałej rehabilitacji. Wróciła do gry w lutym, po wielu miesiącach przerwy. W minionym sezonie zagrała w pięciu meczach Tauron Ligi.

Przed obecnym sezonem Górecka pracuje z drużyną od pierwszego dnia przygotowań. Siatkarka nie ukrywa, że chce z drużyną odzyskać mistrzostwo Polski.

– Mam nadzieję, że zbudujemy razem solidną drużynę, która będzie patrzyła w tym samym kierunku i będziemy drużyną nie do zatrzymania. O szatnię się nie martwię. Wiem, jakie charaktery przychodzą do szatni, jestem pełna optymizmu przed tym nadchodzącym sezonem. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że zbudujemy świetny zespół nie tylko na boisku, ale też poza nim i to wszystko będzie procentować – powiedziała Zuzanna Górecka, cytowana przez stronę lkscommerceconlodz.pl.