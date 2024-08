Powrót do Betclic 1 Ligi nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, ich ulubieńcy do tej pory rozegrali tylko jedno spotkanie i byli w nim gorsi od drużyny Arki Gdynia. Okazja na zdobycie pierwszych punktów w nowym sezonie już w poniedziałek, kiedy do Łodzi przyjedzie drużyna Górnika Łęczna.

ZOBACZ TAKŻE: Czy to będzie nowy klub Szczęsnego? Finalista zainteresowany Polakiem

Zadanie jakie stoi przed ŁKS-em jest o tyle trudne, że Górnik dotychczas nie przegrał ani jednego spotkania. Łęcznianie w pierwszej kolejce stosunkiem 1:0 pokonali drużynę Stali Stalowa Wola. W drugiej kolejce Górnik grał z drużyną Stali Rzeszów, to spotkanie również zakończyło się zwycięstwem, tym razem 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź – Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.

MiK