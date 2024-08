Po porażkach z Włochami (1:3) i Polską (2:3), reprezentacja Brazylii przed piątkowym meczem z Egiptem była pod ścianą i musiała koniecznie wygrać za trzy punkty, najlepiej 3:0, aby być pewną awansu do ćwierćfinału. Siatkarze Bernardo Rezende w kluczowym momencie stanęli na wysokości zadania w imponującym stylu. Pokonali Egipcjan w trzech setach i awansowali z trzeciego miejsca do kolejnej fazy turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Walkower! Mecz siatkarski na igrzyskach zakończył się po... trzech akcjach

3:0 z Argentyną, 3:2 z Niemcami i 3:1 z Japonią - to wyniki reprezentacji USA w fazie grupowej turnieju siatkarzy. Amerykanie wygrali grupę C, wyprzedzając Niemcy i Japonię, którzy również wywalczyli awans do ćwierćfinałów. Siatkarze z USA ostatni medal olimpijski zdobyli w 2016 roku w Rio de Janeiro.

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Brazylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO