Polska - USA w półfinale igrzysk w Paryżu. Kiedy mecz?

Polska - USA w półfinale igrzysk olimpijskich Paryż 2024, czyli czas na hitowe siatkarskie starcie o awans do finału paryskiego turnieju. Kiedy mecz Polska - USA? Kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie Polska - USA w półfinale igrzysk Paryż 2024?

Polska i USA zagrają w półfinale igrzysk olimpijskich o awans do wielkiego finału. Drugą parę półfinałową stworzą siatkarze z Francji i Włoch.

ZOBACZ TAKŻE: Walkower! Mecz siatkarski na igrzyskach zakończył się po... trzech akcjach

W ćwierćfinale polscy siatkarze wyeliminowali Słowenię, triumfując 3:1. Amerykanie natomiast pokonali 3:1 reprezentację Brazylii.

W przeszłości Polska i USA wielokrotnie rywalizowały ze sobą na największych imprezach. Tuż przed igrzyskami rozegrany został natomiast mecz towarzyski pomiędzy tymi kadrami. Górą była Polska, triumfując po tie-breaku.

Czy równie wyrównane będzie półfinałowe starcie w Paryżu?

Polska - USA. Kiedy mecz? O której godzinie półfinał igrzysk w Paryżu?

Kiedy mecz Polska - USA w półfinale igrzysk olimpijskich? To pytanie z pewnością zadają sobie zarówno fani siatkówki, jak i wszyscy ci, którzy śledzą poczynania polskich sportowców w Paryżu. Termin meczu Polska - Brazylia to środa 7 sierpnia. O której Polska gra z USA? Godzina spotkania Polska - USA to 16.00.

BS, Polsat Sport