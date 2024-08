Zwycięstwo reprezentacji Polski nad Słowenią i awans zawodników Nikoli Grbicia do półfinalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Rekord za rekordem Aleksandry Mirosław. Fantastyczny bieg eliminacyjny na 400 metrów i zwycięstwo Natalii Kaczmarek. Od omówienia poniedziałkowych sukcesów naszych sportowców na paryskich arenach, rozpoczniemy kolejny odcinek Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024.

W porannym programie opowiemy o tym, co działo się w poniedziałek, ale zapowiemy również to, co czeka polskich kibiców dzisiaj. Nie zabraknie analizy meczu polskich siatkarek z Amerykankami o awans do półfinału czy finałowego startu trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem Anity Włodarczyk. Opowiemy także o rywalizacji kajakarzy, którzy dziś zainaugurują występ paryskiej olimpiadzie. W eliminacjach wystąpi pięć polskich osad: czwórka kajakowa kobiet, dwie dwójki kajakowe kobiet, dwójka kanadyjkowa kobiet oraz dwójka kajakowa mężczyzn.

Zapowiedź tych i wszystkich innych występów, jakie czekają dziś polskich sportowców w Paryżu w dzisiejszym Magazynie Olimpijskim Paryż 2024. Ponadto łączenia i wywiady z zawodnikami prosto z Domu Polskiego w stolicy Francji.

Gdzie obejrzeć Magazyn Olimpijski Paryż 2024? O której godzinie?

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 można obejrzeć w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek programu o godzinie 11:00.