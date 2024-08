Polska - USA. Relacja na żywo meczu siatkarek w ćwierćfinale igrzysk w Paryżu

Czas na ćwierćfinałowy mecz z udziałem podopiecznych Stefano Lavariniego. Polskie siatkarki po wyjściu z grupy trafiły na reprezentację USA.

Po raz ostatni Polska i USA zmierzyły się w tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów. Wówczas Biało-Czerwone wygrały 3:1 po niezwykle zaciętym spotkaniu.

- Stany Zjednoczone to przeciwnik, który jest nam dobrze znany. Na pewno powalczymy z nimi. Jeśli chodzi o to, czy dobrze nam się z nimi gra, to odpowiedziałabym, że nie jest ani najgorzej, ani najlepiej - przyznała Magdalena Stysiak.

- Z USA damy z siebie wszystko, chcemy zostać tu jak najdłużej - dodała kapitan polskiej kadry Joanna Wołosz.

Ćwierćfinały turnieju siatkarek IO Paryż 2024:

2024-08-06: Chiny – Turcja (wtorek, godzina 9.00)

2024-08-06: Brazylia – Dominikana (wtorek, godzina 13.00)

2024-08-06: Polska – USA (wtorek, godzina 17.00)

2024-08-06: Włochy – Serbia (wtorek, godzina 21.00).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - USA od godziny 17.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport