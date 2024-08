Selekcjoner Amerykanek przyznał to wprost. W meczu z Polską nie chodziło tylko o awans

Marcin Lepa: Obie drużyny znają się bardzo dobrze, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat grały ze sobą kilkukrotnie.



Karch Kiraly: To prawda. Rywalizowaliśmy o brązowy medal Ligi Narodów, a później w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich i w obu tych meczach Polska była górą. Z tego powodu byliśmy bardzo podekscytowani możliwością rewanżu.



Czy zgodzi się pan, że ćwierćfinał igrzysk jest spotkaniem zupełnie innego typu i decyduje w nim doświadczenie w meczach o tego typu stawkę?



Są to na pewno bardzo trudne spotkania, ponieważ przegrany odpada. natomiast zwycięzca ma w perspektywie do rozegrania jeszcze dwa mecze. Trzeba więc być do nich w stu procentach gotowym i nasza drużyna taka właśnie była. Przygotowaliśmy się zarówno na problemy, ale też wyzwania, bo żaden z punktów przeciwko Chinom, Serbii czy nawet Francji nie przyszedł nam łatwo. Byliśmy więc gotowi na rozmaite przeciwności losu.