Co dalej z libero reprezentacji Polski? Paweł Zatorski zabrał głos

Polscy siatkarze pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych 3:2 w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. W czwartym secie Polacy w kapitalnym stylu wyszarpali zwycięstwo i doprowadzili do tie-breaka, w którym triumfowali. W finale Polska zagra ze zwycięzcą konfrontacji Włochy – Francja.

Drużyna trenera Nikoli Grbicia wygrała mimo pechowych okoliczności – urazów w trakcie meczu doznali libero Paweł Zatorski, który wrócił do gry oraz rozgrywający Marcin Janusz. W przerwie między setami Zatorski udał się do szatni, by zażyć środki przeciwbólowe. Po zakończeniu spotkania zawodnik wypowiedział się na temat swojej kontuzji

- Nie czuję palców. Boję się, co będzie, jak zejdą leki przeciwbólowe. Cieszę się, ze przetrwaliśmy wszystkie problemy. Przed nami jeszcze jeden krok - skomentował Zatorski w krótkiej rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatem Sport.

Na razie nie wiadomo nic więcej na temat stanu zdrowia Janusza.

Na "wyzdrowienie" polscy siatkarze mają czas do soboty. Już 10 sierpnia o godzinie 13:00 rozpocznie się wielki finał igrzysk olimpijskich w Paryżu.