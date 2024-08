Wyjątkowe wsparcie dla polskich siatkarzy. Oto, kto dopinguje ich w Paryżu

Polscy siatkarze po raz pierwszy od 44 lat znaleźli się w strefie medalowej igrzysk olimpijskich. W ćwierćfinale w Paryżu wygrali ze Słowenią 3:1. W walce o finał zadanie miało być jeszcze trudniejsze - starcie z Amerykanami.

Podczas takiego meczu przyda się solidnie wsparcie i to nie tylko kibiców. Doskonale wiedzą o tym partnerki Fornala i Hubera - Sylwia Gaczorek oraz Sara Tomiczek. Panie przyleciały do stolicy Francji, by zagrzewać swoich ukochanych do walki w rywalizacji z "Jankesami".

"Trzymamy kciuki za naszych!" - podpisała fotografię Gaczorek.

