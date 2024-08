Wszyscy spodziewali się, że medal z imprezy w stolicy Francji przywiezie Anita Włodarczyk. Mimo to Polce do krążka zabrakło zaledwie... czterech centymetrów. Legenda polskiej lekkiej atletyki osiągnęła wynik 74.23 m, czym zapewniła sobie czwarte miejsce podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich.

We wtorek z rywalizacją nad Sekwaną pożegnały się również polskie siatkarski. Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego przegrały w ćwierćfinale z Amerykankami. Nie jest to jednak koniec nadziei na medal dla polskiej siatkówki. W środę zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia zmierzą się z Amerykanami w półfinale olimpijskiej rywalizacji.

W środę będzie szansa, by Polska zgarnęła swój pierwszy złoty medal podczas tegorocznych igrzysk. O krążek we wspinaczce sportowej na czas powalczy bowiem Aleksandra Mirosław, która do tej pory w Paryżu dwa razy pobiła rekord świata. Nic zatem dziwnego, że Polka jest faworytką do złota.

Transmisja TV i stream online Magazynu Olimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

