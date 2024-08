Już w najbliższy piątek Babilon MMA po raz szósty w swojej historii zawita do Międzyzdrojów. W walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w kategorii ciężkiej, o który powalczą Marcin Sianos i Oli Thomspon. Łącznie na kibiców czeka dziewięć pojedynków. Kiedy odbędzie się gala Babilon MMA 46? O której godzinie początek? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Dla Sianosa będzie to powrót do formuły MMA po nieudanym epizodzie bokserskim. Na początku marca na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie w pojedynku pięściarskm obalił Artura Bizewskiego i zadał mu cios łokciem w parterze. "Ściana" został zdyskwalifikowany oraz ukarany przez Polską Unię Boksu. Stało się jasne, że miejsce Sianosa jest w walkach na zasadach MMA.

W tej formule zawodnik z Kołobrzegu wygrał trzy ostatnie starcia - z Marcinem Kalatą, Patrykiem Dubielą i Pawłem Biernatem. Cenne wygrane doprowadziły go do pojedynku o pas Babilon MMA. W Międzyzdrojach "Ściana" stanie przed trudnym zadaniem. Po drugiej stronie klatki stanie Thompson. Anglik to jeden z najbardziej doświadczonych przedstawicieli kategorii ciężkiej w Europie. W zawodowym MMA stoczył już łącznie 38 walk.

Polscy kibice powinni go kojarzyć. "The Spartan" ma za sobą pojedynki m.in. z Karolem Bedorfem, Mariuszem Pudzianowskim, Michałem Włodarkiem czy Szymonem Bajorem. Tego ostatniego w czerwcu 2020 roku Thompson pokonał przez nokaut w pierwszej rundzie i zdobył pas mistrzowski FEN w kategorii ciężkiej. Nigdy jednak nie przystąpił do obrony tytułu i po serii porażek poza organizacją trofeum zostało mu odebrane.

Nadmorska publiczność z pewnością będzie sprzyjała Sianosowi. Czy "Ściana" spełni pokładane w nim nadzieje i wywalczy mistrzowski tytuł?

Gala w Międzyzdrojach zapowiada się interesująco. W co-main evencie wystąpi Sylwester Kołecki. Brat Szymona Kołeckiego spróbuje podtrzymać zwycięską serię w starciu z Kamilem Stachurą. Ponadto ciekawie powinno być w walka z udziałem Samuela Vogta i Kamila Kraski.

Babilon MMA 46. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali Babilon MMA 46 w piątek 9 sierpnia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min – Marcin Sianos (8-7) vs Oli Thompson (22-16)



Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Samuel Vogt (5-2) vs Artur Niebrzydowski (3-3)



Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min – Kamil Kraska (10-3) vs Matias Juarez (15-9-1)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Rafał Lewoń (15-10) vs Szymon Herrmann (2-0)



Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min – Filip Słowiński (debiut) vs Krzysztof Sowa (3-1)



Walka w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min – Hubert Wybierała (1-0) vs Krystian Głażewski (3-0)



Walka semi-pro w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 3 min – Kacper Mioduszewski vs Marcin Budnik



Walka semi-pro w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 3 min – Daniel Hronda vs Piotr Chudzik