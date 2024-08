Koniec sezonu dla znanej tenisistki. Musiała przejść operację

Zawodniczka z Rumunii nie może zaliczyć tego sezonu do udanych. Z większością turniejów żegnała się w pierwszych dniach, nie były to zatem spektakularne występy. Przebłysk dobrej formy miała w Abu Zabi, gdzie doszła do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Nadal podjął kluczową decyzję. "Nie mógłbym dać z siebie 100%"

Ostatni mecz Cirstea zagrała podczas Wimbledonu. Już w pierwszej rundzie została wyeliminowana przez reprezentującą gospodarzy Sonay Kartal. Jak się okazuje, w tym sezonie więcej pojedynków nie będzie.

W czwartek zawodniczka poinformowała w mediach społecznościowych, że poddała się operacji, która nie pozwoli jej na udział w kolejnych zawodach.

"Od ponad sześciu miesięcy zmagam się z silnym bólem stopy. Po wypróbowaniu wszystkiego, co możliwe, beż żadnego rezultatu i poprawy, moi lekarze i ja zdecydowaliśmy się na operację. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko poszło dobrze, ale zła - że przegapię resztę sezonu. Chcę podziękować wszystkim za wsparcie i do zobaczenia w 2025 roku" - napisała na Instastories Rumunka.

Obecnie Cirstea plasuje się na 39. miejscu w rankingu WTA.