POLADA zaatakowana przez Rosjan! Podjęto niezbędne kroki

Do ataku doszło dzień przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu. O ataku rosyjskich hakerów na bazę danych agencji POLADA można przeczytać na kanale rosyjskiej grupy hakerskiej "Telegram".

"No to ruszamy! W przededniu igrzysk olimpijskich 2024 byliśmy nieproszonymi gośćmi Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). I tak nam się spodobało, że postanowiliśmy zostać trochę dłużej i przyjrzeć się całej ich bazie. I zgodnie ze starą tradycją oddajemy ją do przeczytania także naszym wiernym subskrybentom. I tak oddajemy do Państwa dyspozycji kompletną bazę danych polskich sportowców z wynikami badań antydopingowych, która zawiera cały bukiet substancji zabronionych, w tym także narkotyki. Cóż, ci, którzy potrafią i wiedzą, jak kopać głębiej, znajdą wiele innych ciekawych informacji, które doprowadzą ich do zbadania przestępczej dystrybucji zakazanych narkotyków w krajach UE, gdzie wystają ośle uszy ukraińskich i polskich biznesmenów!" - czytamy.

Przegląd Sportowy Onet potwierdził atak Rosjan. Informacja dotychczas nie została opublikowana w mediach. Ministerstwo Sportu i Turystki tłumaczy, że zachowano to w tajemnicy dla dobra polskich sportowców rywalizujących na igrzyskach. Rzecz jasna, oni sami dowiedzieli się o ataku, ponieważ skradziono ich dane - m.in. dotyczące chorób i próbek badań antydopingowych.

Pojawił się już komentarz POLAD-y w tej sprawie.

"Ustalenia wskazują, że atak jest działaniem grupy wspieranej przez służby wrogiego państwa. W tej chwili sprawa jest przedmiotem śledztwa oraz szczegółowej analizy technicznej. POLADA podjęła niezbędne kroki w celu zabezpieczenia systemów i złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, CERT Polska, Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z największą troską podchodzimy do bezpieczeństwa informacji i ochrony osób, których to dotyczy. Wszystkie osoby, których dane zostały opublikowane, są niezwłocznie informowane oraz otrzymują jasne instrukcje dotyczące dalszych działań" - brzmi oświadczenie agencji, które cytuje Onet.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy atak rosyjskich hakerów na polskie serwery od momentu rozpoczęcia wojny Rosji z Ukrainą w lutym 2022 roku. Wcześniej atakowano w naszym kraju m.in. strony internetowe urzędów oraz firm.