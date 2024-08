Czekaliśmy 32 lata! Polskie medale olimpijskie w grach zespołowych

Polscy siatkarze awansowali do finału igrzysk olimpijskich, w którym zagrają z reprezentacją Francji. Krążek, który wywalczą będzie ósmym medalem olimpijskim zdobytym przez Polskę w grach zespołowych i pierwszym od... 32 lat. Medale Polski w grach zespołowych na igrzyskach olimpijskich w galerii zdjęć.

Kolekcja polskich medali w grach zespołowych na igrzyskach olimpijskich nie jest zbyt bogata. Na pierwszy krążek trzeba było czekać do igrzysk w Tokio w 1964 roku. Bardzo blisko podium byli wcześniej piłkarze i koszykarze, którzy na igrzyskach Berlin 1936 zajęli czwarte miejsca. Również na czwartej pozycji zmagania podczas zimowych igrzysk Lake Placid 1932 zakończyli polscy hokeiści.

Zobacz także: Najbardziej doświadczona polska kadra siatkarzy w historii! Czy to recepta na olimpijski medal?

Tokio rozpoczęło świetny okres w grach zespołowych, bo Polska zdobywała medale na czterech kolejnych igrzyskach. Montreal 1976 to pod tym względem najlepszy start w historii – trzy medale, po jednym z każdego kruszcu. Ostatni przed 2024 rokiem polski sukces w grach zespołowych miał miejsce w Barcelonie w 1992 roku, czyli aż 32 lata temu. Na kolejnych igrzyskach okazji nie brakowało, polscy siatkarze byli w gronie kandydatów do podium, ale kończyli zmagania na ćwierćfinałach. Najbliżej medalu byli jednak piłkarze ręczni, którzy w 2016 roku w Rio de Janeiro zajęli czwarte miejsce.

Dorobek reprezentacji Polski przed igrzyskami w Paryżu wynosił siedem medali – dwa złote, dwa srebrne i trzy brązowe. Polscy siatkarze wywalczą więc medal numer osiem. Z tych ośmiu połowa należy do siatkówki, trzy do piłki nożnej, a jeden do piłki ręcznej.

Medale Polski w grach zespołowych na igrzyskach olimpijskich w galerii zdjęć: