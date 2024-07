Najbardziej doświadczona polska kadra siatkarzy w historii! Czy to recepta na olimpijski medal?

Tak doświadczonej reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyskach olimpijskich jeszcze nie było! Wśród dwunastu zawodników, których powołał Nikola Grbić, jest zaledwie trzech debiutantów. Selekcjoner postawił więc na sprawdzonych graczy. Czy to przyniesie sukces w Paryżu?

Olimpijskich debiutantów w polskiej reprezentacji jest zaledwie trzech, ale nie ma wśród nich siatkarskich nowicjuszy, bo każdy zagrał już na kilku dużych imprezach. Przyjmujący Tomasz Fornal i środkowy Norbert Huber otarli się nawet o igrzyska w Tokio, byli z kadrą jeszcze na poprzedzającym olimpijskie zmagania zgrupowaniu w mieście Takasaki, ale nie znaleźli się wówczas w dwunastce na turniej. Trzecim debiutantem będzie Marcin Janusz – od 2022 roku numer jeden na rozegraniu w reprezentacji Polski. Po raz pierwszy na igrzyska pojedzie również rezerwowy polskiej kadry – Bartłomiej Bołądź.

Zobacz także: Terminarz turnieju siatkarzy Paryż 2024. Kiedy mecze igrzysk olimpijskich? Daty, godziny

Trzech debiutantów w kadrze (czterech, licząc z rezerwowym zawodnikiem) oznacza, że dziewięciu graczy ma już olimpijskie doświadczenie. Bartosz Kurek po raz czwarty znalazł się w drużynie na igrzyska. Mateusz Bieniek, Grzegorz Łomacz i Paweł Zatorski – po raz trzeci. Dla pięciu kolejnych siatkarzy będzie to drugi olimpijski występ.

To rekord w historii startów reprezentacji Polski na igrzyskach. Nigdy wcześniej nasza kadra nie wysłała na olimpijski turniej tylu doświadczonych zawodników. To również grupa dość zaawansowana wiekowo. Sześciu siatkarzy skończyło 30 lat. Najstarszy jest 36-letni rozgrywający Grzegorz Łomacz (rocznik 1987). Najmłodszy to Norbert Huber (rocznik 1998), który który kilka dni po igrzyskach skończy 26 lat.

Polscy siatkarze na igrzyskach olimpijskich. Kto zaliczył najwięcej startów? Zobacz galerię

Najwięcej debiutantów w kadrze pojawiło się siłą rzeczy podczas pierwszego olimpijskiego występu Polaków (Meksyk 1968), a także na igrzyskach Atlanta 1996, gdy polscy siatkarze wracali do olimpijskiej rywalizacji po szesnastu latach przerwy. W tych dwóch przypadkach cała dwunastka zawodników była olimpijskimi debiutantami.

Do tej pory najmniej siatkarzy debiutujących na igrzyskach znalazło się w polskich kadrach na turnieje Montreal 1976 i Tokio 2020(1). W obu przypadkach było to po pięciu zawodników. W Montrealu doświadczenie byłych kolegów trenera Huberta Wagnera z boiska, ale nie bez udziału młodości (Tomasz Wójtowicz), zaowocowało złotem. W Tokio postawienie przez Vitala Heynena na starą gwardię nie przyniosło takiego efektu. Trener Nikola Grbić również zaufał zawodnikom sprawdzonym w bojach. Jaki efekt przyniesie to na igrzyskach w Paryżu?

Siatkarze reprezentacji Polski i ich doświadczenie na igrzyskach olimpijskich:

Łukasz Kaczmarek – atakujący [2024, 2020]

Bartosz Kurek – atakujący [2024, 2020, 2016, 2012]

Wilfredo Leon – przyjmujący [2024, 2020]

Aleksander Śliwka – przyjmujący [2024, 2020]

Grzegorz Łomacz – rozgrywający [2024, 2020, 2016]

Jakub Kochanowski – środkowy [2024, 2020]

Kamil Semeniuk – przyjmujący [2024, 2020]

Paweł Zatorski – libero [2024, 2020, 2016]

Marcin Janusz – rozgrywający [2024]

Mateusz Bieniek – środkowy [2024, 2020, 2016]

Tomasz Fornal – przyjmujący [2024]

Norbert Huber – środkowy [2024].

Rezerwowy:

Bartłomiej Bołądź – atakujący [2024].

Debiutanci w reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyskach olimpijskich:

[Meksyk 1968] – 12 debiutantów/12 zawodników

[Monachium 1972] – 8 debiutantów/12

[Montreal 1976] – 5 debiutantów/12

[Moskwa 1980] – 8 debiutantów/12

[Atlanta 1996] – 12 debiutantów/12

[Ateny 2004] – 9 debiutantów/12

[Pekin 2008] – 7 debiutantów/12

[Londyn 2012] – 8 debiutantów/12

[Rio de Janeiro 2016] – 9 debiutantów/12

[Tokio 2020] – 5 debiutantów/12

[Paryż 2024] – 3+1 debiutantów/12+1.