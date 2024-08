Starcie gwiazd w finale igrzysk. Kiedy Amerykanie zagrają z Francją?

Nikt nie spodziewał się, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych do samego końca będzie musiała drżeć o awans do finału igrzysk olimpijskich. Amerykanie wysłali w tym roku do Paryża drużynę złożoną z samych gwiazd. W składzie znaleźli się m.in. zdobywcy statuetek MVP sezonu zasadniczego ligi NBA Lebron James, Kevin Durant, Stephen Curry i Joel Embiid. Mimo tej konstelacji gwiazd Amerykanie w meczu półfinałowym z Serbią wyszli na prowadzenie dopiero w samej końcówce i ostatecznie wygrali różnicą tylko czterech punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Pachniało sensacją na igrzyskach! Kapitalny pościg USA!

W drugim półfinale niespodziankę sprawili gospodarze. Francuzi pokonali mistrzów świata z Niemiec. W tym spotkaniu również nie zabrakło emocji i zwycięzca został wyłoniony dopiero w samej końcówce. Najlepszym zawodnikiem spotkania był skrzydłowy Realu Madryt Guerschon Yabusele, który zdobył 17 punktów.

Koszykówka na igrzyskach olimpijskich. Kiedy finał koszykówki na igrzyskach olimpijskich? O której godzinie?

Finał zostanie rozegrany w sobotę 10 sierpnia o godzinie 21:30. Zdecydowanym faworytem spotkania będą Amerykanie. Półfinał pokazał jednak, że różnica między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata nie jest tak wielka, jak w czasach legendarnego "Dream Teamu", do którego miała nawiązywać drużyna z tegorocznych igrzysk. Ściany na pewno będą pomagały gospodarzom, a ci postarają się o sprawienie jednej z największych sensacji w historii igrzysk.

MiK