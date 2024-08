Warta zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli. Rozegrali trzy mecze, remisując jeden i przegrywając dwa. Ich obecny bilans bramkowy to 2:6. To zaskakująco słaby wynik jak na drużynę, która w tamtym sezonie grała jeszcze w PKO BP Ekstraklasie. W drużynie z Poznania doszło do sporych zmian kadrowych. Pozyskano kilku wartościowych zawodników, chociażby Szymona Pawłowskiego z rezerw Lecha.

Ich przeciwnicy zajmują ostatnie, osiemnaste miejsce w tabeli. Są jedyną drużyną, która w tym sezonie nie zdobyła żadnego punktu. Problemem w drużynie ze Stalowej Woli są kontuzje. Urazy leczą obecnie Damian Oko i Damian Urban. W środę z kolei wypadł Łukasz Soszyński. W pucharowym spotkaniu z dobrej strony pokazało się kilku graczy i być może oni zastąpią tych, którzy nie będą mogli zagrać w najbliższych meczach.

W ostatnich pięciu meczach pomiędzy tymi drużynami, zarówno Warta, jak i Stal wygrywały po dwa razy, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

ŁO