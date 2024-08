Już dziś na kort po prawie miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją powróci Hubert Hurkacz. Polak w II rundzie turnieju ATP 1000 w Montrealu zmierzy się z Australijczykiem Thanasim Kokkinakisem. Kiedy gra Hurkacz? Gdzie obejrzeć mecz Hurkacza? Transmisja meczu Hurkacz - Kokkinakis na Polsat Sport 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:00.

Hubert Hurkacz nie ma za sobą łatwego czasu. Polak ponad miesiąc temu w II rundzie Wimbledonu doznał kontuzji kolana, która mogła wyeliminować go z gry nawet na kilka miesięcy. Ostatecznie najlepszy polski tenisista opuścił kluczowe igrzyska olimpijskie, ale na kort wróci zdecydowanie wcześniej. Już dziś od meczu II rundy z Thanasim Kokkinakisem, 6. tenisista rankingu ATP rozpocznie zmagania w turnieju przygotowującym do US Open.

Tysięcznik w Montealu jest niezwykle mocno obsadzonym turniejem. W zmaganiach wezmą udział zawodnicy tacy jak: Casper Ruud, Grigor Dimitrow, Holger Rune czy Alexander Zverev. Trudno powiedzieć, jakie szans na tytuł ma Polak, który jeszcze cztery tygodnie temu miał ogromne problemy nawet z chodzeniem.

15 lipca Hurkacz przeszedł operację i rozpoczął rehabilitację.

"Trudne czasy nie trwają długo, twardzi ludzie tak" - napisał Polak pod filmem opublikowanym w mediach społecznościowych.

Błyskawiczna rehabilitacja naszego zawodnika sprawia ogromne wrażenie, ale powrót do optymalnej formy może chwilę potrwać. Czy Polak zaskoczy kibiców i po raz czwarty z rzędu pokona Thanasiego Kokkinakisa?

Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis. Gdzie obejrzec? O której godzinie?

Mecz Hubert Hurkacz - Thanasi Kokkinakis rozpocznie się w sobotę 10 sierpnia o godzinie 17:00. Transmisja tego spotkanie w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Jeżeli Polak pokona Australijczyka, drugie starcie stoczy około godziny 22:00. Transmisja również w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go. Pierwszy pojedynek skomentuje Tomasz Tomaszewski. Ewentualny, drugi mecz - Dawid Olejniczak.