Naomi Osaka zmierzy się z Anną Blinkową w pierwszym meczu eliminacyjnym turnieju w Cincinnati. Czy Japonka zachowa szansę na awans do drabinki turniejowej? Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka – Anna Blinkowa na Polsatsport.pl.

By awansować do turniejowej drabinki, Japonka musi wygrać dwa spotkania. W pierwszym z nich jej rywalką będzie Anna Blinkowa. W starciu z Rosjanką Osaka będzie faworytką, choć obecnie zajmuje odległą 95. pozycję w rankingu WTA. Z kolei Blinkowa plasuje się na 68. miejscu. Warto wspomnieć, że japońska tenisistka przystępuje do zmagań na amerykańskich kortach z dziką kartą.

Do tej pory zawodniczki mierzyły się ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w 2019 roku podczas wielkoszlemowego US Open. Wówczas górą była Osaka, która zwyciężyła 6:4, 6:7 (5-7), 6:2. Która tenisistka wygra tym razem?

KG