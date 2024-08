Polska medalistka podjęła decyzję. To były jej ostatnie igrzyska

Igrzyska w stolicy Francji były czwartymi w karierze Baumgart-Witan. Biegaczka startowała w Londynie, Rio de Janeiro, Tokio i teraz w Paryżu. Największy sukces odniosła przed trzema laty w Japonii. Lekkoatletka zdobyła wówczas dwa medale. Złoto w sztafecie mieszanej 4x400 i srebro w sztafecie 4x400 kobiet.

ZOBACZ TAKŻE: Będą nowe dyscypliny olimpijskie. Poznaliśmy szczegóły

W Paryżu nie było już tak dobrze. Baumgart-Witan nie wystartowała indywidualnie, a w sztafecie była rezerwową. Polki w tej konkurencji nie awansowały do finału i nie obroniły srebra sprzed czterech lat. Po zakończeniu zmagań 35-latka przekazała ważną informację co do swojej przyszłości.

"Dla kilku z nas to jeszcze nie koniec, dla kilku z nas to początek… Dla mnie to na pewno trudne i emocjonalne pożegnanie z Igrzyskami. 4 razy i wystarczy" – napisała w mediach społecznościowych zawodniczka.

Baumgart-Witan zaznaczyła, że nie jest to jej pożegnanie ze sportem, a jedynie z igrzyskami. Biegaczka we wpisie zwróciła się również do swoich koleżanek ze sztafety, z którymi odnosiła swoje największe sukcesy w karierze.

"Dziewczyny, dziękuję za ten wspaniały czas. Wy wiecie… Wracamy przegrane z wiadrem wylanych łez i ogromem boleści, ale też z ogromną wiarą w to, że popracujemy na tyle ciężko i mądrze, że sztafeta jeszcze nie zginęła" – zakończyła swój wpis biegaczka.

Sztafeta, w której biegała Baumgart-Witan, w ostatnich latach była jedną z najlepszych na świecie. Oprócz medalu w Tokio, Polki zdobywały również krążki na mistrzostwach świata i Europy, zarówno w hali, jak i na stadionie.

MiK