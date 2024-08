Legia Warszawa w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji zagra na własnym stadionie z Brondby IF. Piłkarze Goncalo Feio przystępują do tego spotkania z zaliczą wywalczoną w pierwszym meczu w Kopenhadze. Transmisja meczu Legia Warszawa - Brondby IF w czwartek 15 sierpnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, TV4 i na Polsat Box Go.

Pierwsze spotkanie, rozegrane w Danii dostarczyło mnóstwo emocji. Brondy dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, jednak to Legia wygrała ostatecznie 3:2. Na listę strzelców wpisali się w tamtym meczu Tomas Pekhart, Luquinhas oraz Ryoya Morishita.

Dobre wyniki w Europie nie przekładają się ostatnio na grę w PKO BP Ekstraklasie. Stołeczny klub ma za sobą porażkę z Piastem Gliwice i remis z Puszczą Niepołomice. Brondby po 4. kolejkach duńskiej Superligi zajmuje 6. miejsce z 7 punktami na koncie.

- Kto jest temu winny? Ja jestem winny. W naszym klubie jest kultura szukania winnych, a to nie prowadzi do niczego. Jak przegramy, jesteśmy najgorsi, jak wygramy to najlepsi. A tak nie jest. Wszyscy by chcieli, byśmy wygrywali po 5:0, ale przeciwnik też pracuje, ma swój plan, ma prawo tak grać. Wiecie, kiedy ostatni raz tu ktoś wygrał? Ja wiem. To było w listopadzie. To nie jest przypadek. Nie szukajmy winnych - grzmiał po spotkaniu w Niepołomicach trener Feio.

Legia w poprzedniej rundzie el. LK bez problemów uporała się z walijskim Caernarfon, wygrywając w dwumeczu 11:0. Duńczycy odprawili KF Llapi 8:2. W przypadku awansu warszawska drużyna w 4. rundzie powalczy o fazę grupową Ligi Konferencji z lepszym z pary Auda Kekava (Łotwa) - Drita Gnjilane (Kosowo).

Transmisja meczu Legia Warszawa - Brondby IF w czwartek 15 sierpnia od godziny 17.55 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, TV4 i na Polsat Box Go. Nasze studio od godziny 17.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

