Nowy piłkarz Lecha Poznań. Wraca do Polski po pięciu latach

27-letni piłkarz Filip Jagiełło przeszedł z Genoi do Lecha Poznań. Podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Środkowy pomocnik jest wychowankiem Zagłębia Lubin. We Włoszech grał przez ostatnie pięć sezonów.

W Serie A pomocnik rozegrał 109 meczów, strzelając 14 goli i notując 10 asyst. Natomiast w Serie A zagrał 13 razy i zaliczył dwie asysty. Podczas swojego pobytu w Genoi był też wypożyczany do Spezii Calcio i Brescii.

Jagiełło w barwach Genoi zanotował 51 spotkań. Jego dorobek to cztery gole i pięć asyst. Był podstawowym zawodnikiem, gdy klub z Genui występował w drugiej lidze włoskiej, natomiast po awansie do Serie A stawiano na innych piłkarzy.

"Filip to piłkarz o sporym doświadczeniu naszym krajowym oraz przede wszystkim międzynarodowym. Jest zawodnikiem, który przychodzi do środka pola, by wzmocnić rywalizację. Bardzo dobrze operuje piłką, potrafi wnieść progresję w ataku i znaleźć się w polu karnym przeciwnika, ma dobre oraz mocne uderzenie i celne dogranie w pole karne, dlatego liczymy na jego asysty i bramki" - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany na stronie klubu.

W ostatnim sezonie Jagiełło w 16 meczach zanotował bramkę i asystę. Nie łapał się do pierwszego składu Genoi, więc w styczniu wypożyczono go do Spezii.

"Po ostatnim roku, gdzie zgubiłem trochę rytm meczowy, powrót do Polski to odpowiedni krok. Lech daje mi możliwość walki o najwyższe cele, a ja mam ambicję i myślę, że jestem w idealnym wieku, by coś jeszcze osiągnąć. Życzę i sobie i kibicom, żebyśmy razem świętowali tytuły w Poznaniu" - oświadczył pomocnik.

Lech w letnim oknie transferowym łącznie pozyskał pięciu piłkarzy z innych klubów. Wcześniej do "Kolejorza" dołączyli obrońcy Alex Douglas i Iann Hoffmann, napastnik Bryan Fiabema i skrzydłowy Daniel Haakens.

BS, PAP