Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Spartak Trnawa w eliminacjach Ligi Konferencji?

Wisła Kraków i Spartak Trnawa zmierzą się w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Czy zdobywca Pucharu Polski zdoła odwrócić losy dwumeczu i pozostać w grze o europejskie puchary? Transmisja meczu Wisła Kraków - Spartak Trnawa w czwartek 15 sierpnia w Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 3, TV6 i na Polsat Box Go.

"Biała Gwiazda", występująca na drugim poziomie ligowym w kraju, najpierw grała w kwalifikacjach Ligi Europy. Tam w 1. rundzie poradziła sobie z kosowskim Llapi Podujevo (2:0 i 2:1), ale w kolejnej nie miała nic do powiedzenia z Rapidem Wiedeń. U siebie Wisła przegrała 1:2, a na wyjeździe aż 1:6 (już do przerwy było 0:5). Tym samym, została "zepchnięta" do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Ze Spartakiem Trnawa podopieczni Kazimierza Moskala również nie zaczęli najlepiej, bowiem w pierwszym meczu przegrali na wyjeździe 1:3. Do przerwy Krakowianie wygrywali 1:0 po golu Angela Rodado, ale w drugiej odsłonie spotkania do siatki aż trzykrotnie trafili gospodarze.

Polski klub, w przypadku awansu do kolejnej rundy LK, zmierzy się ze słabszym zespołem z pary: Molde FK lub Cercle Brugge. W pierwszym spotkaniu norweska drużyna, na własnym stadionie, rozbiła rywali 3:0.

Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Spartak Trnawa? O której godzinie mecz Wisła - Spartak? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Wisła Kraków - Spartak Trnawa rozpocznie się o 20:25 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 3, TV6 i na Polsat Box Go.

ŁO