Zawodniczka, którą od wielu sezonów uważa się za jedną z najlepszych rozgrywających na świecie, ma za sobą bardzo intensywny, ale też pełen sukcesów czas. W ostatnim sezonie klubowym Polka po raz szósty zdobyła mistrzostwo Włoch ze swoim klubem Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, oraz po raz drugi wygrała z nim Ligę Mistrzyń.

Potem, już w barwach reprezentacji Polski, Wołosz wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów 2024, a także po raz pierwszy w karierze wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich. W Paryżu Biało-Czerwone dotarły do ćwierćfinału i zakończyły rywalizację na szóstym miejscu.

Po ćwierćfinałowej przegranej polskiej drużyny z ekipą Stanów Zjednoczonych, 34-letnia rozgrywająca ogłosiła zakończenie reprezentacyjnej kariery, która trwała czternaście lat.

- Cieszę się, że kończę karierę reprezentacyjną w tak pozytywnej i najlepszej drużynie, jaka mogła mi się trafić. Jestem dumna z każdej dziewczyny, uwielbiam je i to był dla mnie honor być kapitanem tej kadry. Pora na te młodsze dziewczyny - powiedziała Wołosz po spotkaniu z USA w rozmowie z Polsatem Sport.

W Paryżu zasłużona dla polskiej drużyny narodowej zawodniczka spełniła swoje wielkie marzenie o występie w turnieju olimpijskim. Natomiast już po igrzyskach znalazła czas na zrealizowanie innego, pozasportowego marzenia. Zapewne nieco mniejszego od tego o występie na IO, ale również pięknego.



Wołosz, razem z inną wybitną polską siatkarką Katarzyną Skowrońską, wybrały się do Monachium na jeden z koncertów wielkiej gwiazdy światowej muzyki - Adele. Była już kapitan reprezentacji Polski w czwartek zamieściła na swoim profilu na Instagramie kilka zdjęć i nagrań z tego wydarzenia. Wpis dotyczący koncertu opatrzyła wpisem "Dreams come true" ("Marzenia się spełniają").

Krótkie nagranie ze wspólnego wyjścia na koncert z Wołosz na swoim instagramowym profilu zamieściła również Skowrońska. "Było magicznie!" - skomentowała, a towarzyszce wyprawy podziękowała za kolejne wspólne wspomnienia.

Adele, autorka takich ponadczasowych przebojów jak "Rolling in the Deep", "Someone like You", "Set Fire to the Rain", "Hello" czy "Skyfall", jest w trakcie serii koncertów w Monachium, których w sierpniu będzie w sumie dziesięć. Odbywają się one na wybudowanej specjalnie w tym celu plenerowej arenie, która może pomieścić 80 tysięcy widzów. Pierwszy koncert miał miejsce 2 sierpnia, ostatni zaplanowano na 31 sierpnia.

Są to pierwsze koncerty słynnej brytyjskiej artystki w kontynentalnej Europie od ośmiu lat oraz jedyne jej występy na Starym Kontynencie w 2024 roku.

Grzegorz Wojnarowski