W czwartek Legia Warszawa i Wisła Kraków zapewniły sobie awans do ostatniej, czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jedynie Śląsk Wrocław, który w dramatycznych okolicznościach przegrał z Sankt Gallen, zakończył swoje występy w Europie. Do Warszawy i Krakowa popłyną więc dodatkowe pieniądze z UEFA. Znamy szczegóły.

To udane lato dla polskich eksportowych drużyn. Jagiellonia Białystok jest już pewna występu w fazie grupowej Ligi Konferencji, a wciąż walczy o Ligę Europy. W ostatniej rundzie eliminacji mistrzów Polski czeka jednak piekielnie trudne wyzwanie - zmierzą się z Ajaksem.

ZOBACZ TAKŻE: Duńskie media po meczu Legii. "Polacy wyrzucili Broendby z piłkarskiej Europy"

Nieco inaczej wygląda sytuacja Wisły Kraków i Legii Warszawa. Te dwie drużyny awansowały w czwartek do ostatniej rundy eliminacji LK, natomiast aby znaleźć się w fazie grupowej, muszą pokonać swoich ostatnich rywali. "Biała Gwiazda" zmierzy się z Cercle Brugge, z kolei "Wojskowi" - z Dritą Gnjilane.

Niezależnie od tego, co stanie się w tych dwumeczach, oba polskie kluby już teraz dostały solidny zastrzyk gotówki od UEFA. Za dotarcie do czwartej rundy europejska federacja płaci bowiem po 750 tysięcy euro. To oznacza, że i Legia, i Wisła otrzymały w przeliczeniu na polską walutę mniej więcej po 3,2 miliona złotych.

Jeszcze bardziej UEFA doceni tych, którzy zrobią decydujący krok i zameldują się w fazie grupowej. Awans do niej oznacza premię w wysokości 3,17 mln euro. To niespełna 16 milionów złotych. Zdecydowanie jest więc o co grać!