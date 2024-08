Fornal był jednym z ojców sukcesu polskiej kadry we Francji. Stał się filarem reprezentacji, a zasłynął mową motywacyjną podczas spotkania półfinałowego z USA. Polacy byli blisko porażki, jednak udało im się odwrócić losy meczu i zwyciężyć 3:2.

Po zakończeniu igrzysk Polak wraz z wybranką serca - Sylwią Gaczorek - wrócili ze stolicy Francji do Warszawy, żeby odpocząć. Na ich instagramowych profilach pojawiły się informacje, że wyruszają na wakacje. Nie ma co prawda pewności, jaki cel obrali, ale zapewne jest to zagraniczna podróż.

Para pochwaliła się nagraniem, w którym widać, gdzie przebywają. Oboje byli ubrani w profesjonalne ubrania i znajdowali się na pokładzie helikoptera, gdzieś w przestworzach.

Niedługo potem fani dostali kolejną wskazówkę, gdyż zakochani dodali zdjęcie z hotelu, na którym widać basen z widokiem na wybrzeże.

Para jest ze sobą od 2023 roku.

KG