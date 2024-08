W sobotni wieczór na stadionie im. Floriana Krygiera zmierzą się dwie czołowe drużyny ekstraklasy. O ile jednak Pogoń od kilku sezonów należy do ligowej czołówki, o tyle Widzew jest pretendentem, by na stałe zagościć w tym gronie. Swoje aspiracje łodzianie potwierdzają na początku obecnego sezonu, w którym nie doznali jeszcze porażki. Do tego pokonali m.in. Lecha Poznań (2:1), a w poprzedniej kolejce zremisowali bezbramkowo z wicemistrzem kraju Śląskiem Wrocław, choć przez pół godziny musieli grać w osłabieniu.

Teraz rywalem drużyny trenera Myśliwca będzie Pogoń, która w czterech spotkaniach nowych rozgrywek zdobyła siedem punktów, o jeden mniej od Widzewa.

- Ciężko jest mi zakwalifikować, który rywal jest dla nas wygodny, a który nie. Zawsze musimy ciężko i mądrze pracować, żeby zdobywać punkty, a ostatnio dopisaliśmy ich kilka do swojego konta. Na pewno jednak każdy jakościowy rywal to dla nas dobre wyzwanie. I takie wyzwanie nas czeka – przyznał na piątkowej konferencji prasowej szkoleniowiec łodzian.

W czwartek Pogoń najpierw poinformowała, że Jens Gustafsson odchodzi z klubu, gdyż dostał intratną ofertę od jednego z klubów Saudi Professional League. Kilka godzin później szczeciński klub zakomunikował, że rolę pierwszego trenera powierzył Robertowi Kolendowiczowi. Dla 43-latka będzie to debiut w roli głównego szkoleniowca. Przez minione sześć lat był w Pogoni asystentem, najpierw Kosty Runjaica, a potem Gustafssona.

- Trener Jens odszedł z Pogoni Szczecin, to już historia. Dzisiaj otwieramy nową historię. Trener Kolendowicz podpisał kontrakt na dwa lata. To decyzja bardzo przemyślana. Z Kostą pracował cztery lata, z Jensem dwa. Ma bardzo duże doświadczenie. Nie wahaliśmy się powierzyć mu prowadzenia zespołu – powiedział dyrektor sportowy klubu Dariusz Adamczuk.

Pierwszym meczem Pogoni z Kolendowiczem w nowej roli będzie sobotnie spotkanie z Widzewem.

- Widzew to zespół on fire. Jest w gazie. Gra ofensywnie. Nie zaznał porażki w tym sezonie. Na pewno czeka nas ciekawe spotkanie. Będziemy starali się przejąć kontrolę nad tym meczem i wygrać. Zespół łódzki jest w dobrym momencie, ale wierzę, że to my będziemy lepsi – powiedział "świeżo upieczony" szkoleniowiec Portowców.

ŁO/PAP