Sinner rozkręca się po tym, jak wrócił do gry po chorobie, która wyeliminowała go z udziału w igrzyskach. W pierwszym turnieju, w jakim zagrał po powrocie do zdrowia, Sinner doszedł do ćwierćfinału imprezy w Montrealu. W Cincinnati już poprawił ten wynik. Włoch doszedł już do półfinału rozgrywanego na twardych kortach turnieju. W tej fazie jego rywalem będzie Niemiec Alexander Zverev.

Niemiec nie obronił w Paryżu złotego medalu, który wywalczył w 2021 w Tokio. Po zakończeniu tego turnieju pojechał do Montrealu, gdzie podobnie jak Sinner doszedł do ćwierćfinału. W Cincinnati do tej pory Zverev stracił tylko jednego seta, w meczu ćwierćfinałowym Niemiec pokonał 2:1 Amerykanina Bena Sheltona.

Do tej pory obydwaj zawodnicy spotykali się na korcie pięciokrotnie. Cztery razy lepszy okazywał się Zverev. Ostatni raz to miało miejsce podczas ubiegłorocznej edycji US Open. Od tego czasu jednak zdecydowanie lepiej na korcie radził sobie Sinner, który będzie faworytem niedzielnego półfinału.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner – Alexander Zverev na Polsatsport.pl.

MiK