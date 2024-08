Haaland świętował jubileusz w City. W swoim stylu

Broniący tytułu Manchester City wygrał w Londynie z Chelsea 2:0 w szlagierze 1. kolejki angielskiej ekstraklasy piłkarskiej. Setny występ w barwach "The Citizens", licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył Norweg Erling Haaland, który uświetnił ten jubileusz zdobyciem bramki.

Haaland trafił do siatki "The Blues" w 18. minucie. To jego 91. gol w barwach Manchesteru City, a gra w tym klubie od lata 2022 roku.

Wynik ustalił w końcówce spotkania Chorwat Mateo Kovacic (84. minuta), były pomocnik Chelsea.

W drużynie z Londynu zadebiutował na ławce trenerskiej Włoch Enzo Maresca, wcześniej szkoleniowiec Leicester City.

Natomiast dzień wcześniej piłkarze Liverpoolu rozegrali pierwszy oficjalny mecz pod wodzą Holendra Arne Slota, który zastąpił słynnego Juergena Kloppa (Niemiec na razie nie planuje powrotu z trenerskiej emerytury). W inauguracyjnej kolejce pokonali na wyjeździe beniaminka Ipswich Town 2:0. Bramki zdobyli w drugiej połowie Diogo Jota i Mohamed Salah.