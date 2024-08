Nieudany debiut Michniewicza w nowym klubie. Falstart w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów

AS Far Rabat, którego szkoleniowcem od niedawna jest Czesław Michniewicz, przegrali swój pierwszy mecz w kwalifikacjach do Afrykańskiej Ligi Mistrzów z nigeryjską drużyną Remo Stars. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się wynikiem 1:2 na niekorzyść zespołu z Maroka.

Po odejściu z reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz pozostawał bez pracy przez pół roku. W czerwcu 2023 roku objął stanowisko trenera saudyjskiego klubu Abha Club. Jego przygoda na Półwyspie Arabskim nie trwała jednak długo - już w październiku został zwolniony.

Dość niespodziewanie na początku lipca pojawiła się informacja, że Czesław Michniewicz jest przymierzany do zespołu z Maroka. W połowie miesiąca te doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone. Michniewicz przejął AS Far Rabat.

W pierwszym pojedynku na ławce trenerskiej marokańskiej drużyny, były selekcjoner reprezentacji Polski musiał stawić czoła klubowi Remo Stars z Nigerii. Spotkanie odbyło się w ramach kwalifikacji do Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Od samego początku meczu gospodarze kontrolowali jego przebieg, a swoją przewagę potwierdzili bramką. W 19. minucie obrońca Nduku Junior skierował piłkę głową do siatki. Podopieczni Michniewicza próbowali przejąć inicjatywę, ale wszystkie ich ataki były odpierane przez formację defensywną Nigeryjczyków.

Polski trener musiał w przerwie dobrze zmotywować swoich zawodników, ponieważ ci wyszli na drugą połowę kompletnie odmienieni. Tuż po gwizdku sędziego, rozpoczynającym drugą połowę, piłkarze Far Rabat ruszyli do ataku. Już w 50. minucie po błędzie bramkarza gospodarzy, Joel Beya wykończył akcję i mieliśmy remis. Taki stan nie utrzymał się długo, bo 18 minut później klasycznym "szczupakiem" piłkę do bramki wbił zawodnik Nigeryjskiego klubu Ismaila Sodiq.

Podopieczni Czesława Michniewicza będą mieli szansę zrewanżować się drużynie Remo Stars już 25. sierpnia.

Remo Stars FC - AS Far Rabat 2:1 (1:0)

Bramki: Nduku Junior 19, Ismaila Sodiq 68 - Joel Beya 50

