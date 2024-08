"Jak pierwszy dzień w szkole". Stefano Lavarini rozpoczął pracę w nowym klubie

Stefano Lavarini rozpoczął w poniedziałek przygotowania do sezonu 2024/2025 ze swoją nową drużyną klubową, Vero Volley Milano. - To jak pierwszy dzień w szkole, wszystko jest nowe, zwłaszcza dla mnie. Są wielkie emocje i wielka motywacja, by uczynić nadchodzący sezon udanym - powiedział włoski szkoleniowiec klubowym mediom Vero Volley.

Lavarini przyjechał do klubu po udanym sezonie reprezentacyjnym, w którym zdobył z kadrą Polski siatkarek brązowy medal Ligi Narodów 2024 oraz wziął z Biało-Czerwonymi udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. We Francji dotarł z naszym zespołem do ćwierćfinału i zakończył drugie igrzyska w swojej trenerskiej karierze na szóstym miejscu.

Po krótkim odpoczynku, w poniedziałek selekcjoner polskiej drużyny narodowej rozpoczął przygotowania do nowego sezonu klubowego, który dla Lavariniego będzie nowym etapem w karierze. Trenerem ekipy z Lombardii został ogłoszony w czerwcu, kilka dni po tym, jak rozstał się z Fenerbahce Stambuł, z którym w ciągu roku pracy wywalczył mistrzostwo i Puchar Turcji.

Vero Volley, podobnie jak Fenerbahce, należy do najsilniejszych zespołów klubowych w Europie. W sezonie 2023/2024 ekipa z Mediolanu dotarła do półfinału Serie A1 (na tym etapie przegrała rywalizację z Savino Del Bene Scandicci) oraz do finału Ligi Mistrzyń. Co ciekawe - w półfinale siatkarskiej Champions League Vero Volley wyeliminowało prowadzone przez Lavariniego Fenerbahce. Natomiast w finale po zaciętym, pięciosetowym boju musiało uznać wyższość A. Carraro Imoco Conegliano.

- To jak pierwszy dzień w szkole, wszystko jest nowe, zwłaszcza dla mnie. Są wielkie emocje i wielka motywacja, by uczynić nadchodzący sezon udanym - powiedział Lavarini klubowym mediom Vero Volley na starcie przygotowań.

- Z pewnością będzie to sezon pełen obowiązków i musimy znaleźć dobre porozumienie oraz ciągłość pracy od samego startu. Krok po kroku, musimy budować pozytywne i konstruktywne środowisko pracy. Na szczęście mamy wielkie ambicje i możliwość pokazania się w wielu rozgrywkach - dodał nowy szkoleniowiec klubu z Mediolanu, który w sezonie 2024/2025 będzie ze swoim zespołem walczył o najwyższe cele w Serie A1, w Lidze Mistrzyń oraz w Klubowych Mistrzostwach Świata.

O udziale w paryskim turnieju olimpijskim z reprezentacją Polski włoski trener powiedział: - Zakończyliśmy go na szóstym miejscu i myślę, że możemy być usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy.

Na początku przygotowań do nowego sezonu Lavarini ma do dyspozycji dziesięć siatkarek. Niedługo do zespołu dołączą zawodniczki, które w Paryżu zdobyły z reprezentacją Włoch złote medale olimpijskie: Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla oraz Anna Danesi, a także grecka rozgrywająca Lamprini Konstantinidou.

Poza czterema mistrzyniami olimpijskimi, w składzie nowej drużyny Lavariniego są też tak renomowane zawodniczki jak Holenderka Nika Daalderop, Francuzka Helena Cauzate czy Belgijka Laura Heyrman.

Pierwsza kolejka Serie A1 w sezonie 2024/2025 zostanie rozegrana w dniach 5-6 października. Wcześniej, 28 września, Vero Volley zagra o Superpuchar Włoch z Conegliano.

Grzegorz Wojnarowski