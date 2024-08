U lidera rankingu ATP wykryto doping! Znamy decyzję w jego sprawie

Przypomnijmy, że podczas marcowego turnieju w organizmie Sinnera wykryto śladowe ilości metabolitu klostebolu - sterydu anaboliczno-androgennego, który może być stosowany między innymi do budowania masy mięśniowej. Kolejna próbka, pobrana osiem dni później, również dała pozytywny wynik na obecność metabolitu tego samego środka.

Na Włocha nałożono wówczas karę tymczasowego zawieszenia, ale gdy lider rankingu ATP złożył odwołanie od tej decyzji, pozwolono mu uczestniczyć w kolejnych turniejach.

Międzynarodowa Agencja do spraw Integralności Tenisa (ITIA) przeprowadziła w tej sprawie dochodzenie, które wykazało, że wcześniejsze tłumaczenia Jannika Sinnera były wiarygodne. Zakazana substancja miała dostać się do organizmu tenisisty poprzez nieumyślne zakażenie go przez... fizjoterapeutę, który zastosował dostępny we Włoszech bez recepty spray na skaleczenie własnej dłoni, a następnie - podczas wykonywanych zabiegów - przeniósł resztki sprayu na ciało Sinnera.

Lider światowego zestawienia został oczyszczony z wszelkich zarzutów o stosowanie dopingu. Podjęto jednak decyzję o... zabraniu mu 400 punktów, wywalczonych za marcowy awans do półfinału turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. 23-latek stracił również nagrodę finansową za osiągnięcie tej fazy zmagań.

"Zostawiam za sobą ten pełen wyzwań, wyjątkowo niefortunny okres. Nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, by przestrzegać programu antydopingowego Międzynarodowej Agencji do spraw Integralności Tenisa. Mam wokół siebie sztab ludzi, który skrupulatnie przestrzega przepisów" - napisał Sinner w przekazanym prasie oświadczeniu.

Jannik Sinner został w nocy z 19 na 20 sierpnia polskiego czasu triumfatorem turnieju ATP w Cincinnati. W finale pokonał w dwóch setach Amerykanina Francesa Tiafoe.