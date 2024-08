Rozpływają się nad Pajor. I to porównanie! Padają słowa o Lewandowskim

Już w pierwszym meczu w barwach "Blaugrany" Pajor strzeliła gola, a jej zespół pokonał TSG 1899 Hoffenheim 5:1. Drugi sparing był jeszcze lepszy w wykonaniu Polki - zdobyła dwie bramki i tyle samo razy asystowała. Doskonały meldunek w nowym zespole odnotowały hiszpańskie media.

"Ewa Pajor nie potrzebowała dużo czasu, aby pokazać, że może być "dziewiątką", której Barcelona szuka od lat. Dołączyła do składu, aby zastąpić Marionę Caldentey, która nosiła numer "dziewięć", ale jest zawodniczką o zupełnie innym profilu, bardziej "fałszywą dziewiątką", a nawet graczką w środku lub na skrzydle. Pajor to "zabójca", zawodniczka w polu karnym, która przybyła do Barcelony z zamiarem stania się kulminatorem ogromnego przepływu gry generowanego przez drużynę Barcelony" - chwali Pajor "Mundo Deportivo".

Joan Poqui - publicysta wspomnianego dziennika - porównuje Pajor do męskiej "dziewiątki" "Barcy", czyli Roberta Lewandowskiego.

"Początek gry polskiej napastniczki (co ciekawe, podobnie jak Lewandowskiego) tylko podsycił nadzieje na dodatkowy impuls do zdobywania bramek przez drużynę Pere Romeu" - podkreślił.

Kolejne towarzyskie spotkanie FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie rozegra w piątek (23 sierpnia). Rywalem "Blaugrany" będzie AC Milan.