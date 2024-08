Zawodnik Manchesteru United trafi do Legii Warszawa. Transfer Polaka na ostatniej prostej

Oyedele ma za sobą udany okres przygotowawczy do nowego sezonu. Trenował z pierwszą drużyną "Czerwonych Diabłów", a nawet zagrał w sparingach z Arsenalem i Liverpoolem. Polak nie przebił się jednak do szerokiego składu, co skłoniło klub z Warszawy do takiego posunięcia transferowego.

Defensywny pomocnik ma w najbliższych dniach przejść testy medyczne zorganizowane przez Legię, a po nich podpisać kontrakt ze stołecznym klubem. Oyedele ma być ostatnim transferem "Legionistów" w letnim okienku - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.





Gracz, który ma na swoim koncie 13 występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski (U18, U19 i U21), od początku kariery rozwijał swoje umiejętności w "czerwonej części Manchesteru". Oprócz tego, był dwukrotnie wypożyczany: do Forest Green Rovers oraz do Altrincham FC (oba kluby grają na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii).

Kwota transferu nie jest jeszcze znana, lecz według dostępnych informacji, Manchester zapewnił sobie wysoki procent z kolejnego transferu 19-latka. Może oznaczać to niską kwotę odstępnego, którą zapłaci za niego Legia.

ŁO