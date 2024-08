Ruszają mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej

Od 23 do 25 sierpnia 2024 roku na boiskach Monta Beach Volley Club w Warszawie odbędzie się ORLEN Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. 23 i 24 sierpnia zaplanowano turnieje główne kobiet i mężczyzn, natomiast mecze półfinałowe oraz finałowe rozegrane zostaną w niedzielę, 25 sierpnia.

Choć na boiskach Monta Beach Volley Club krajowy czempionat siatkarek i siatkarzy plażowych zorganizowany zostanie po raz pierwszy, to klub ma duże doświadczenie w organizacji zawodów najwyższej rangi. W latach 2018-19 rozgrywano tu turnieje FIVB Beach Volleyball World Tour, od 2022 roku rywalizacja najlepszych siatkarek i siatkarzy plażowych świata toczy się już w nowej formule – VW Beach Pro Tour.

– W siatkówkę plażową można grać w każdym wieku i doskonale widać to w naszym klubie. Na 13 boiskach w Monta Beach Volley Club pasjonaci tego sportu doskonalą swoje umiejętności już od dziesięciu lat. Dodatkowo rozpoczynamy niebawem budowę profesjonalnej hali do siatkówki plażowej, więc będzie można trenować przez cały rok. Takie wydarzenia, jak ORLEN Finał Mistrzostw Polski, czy międzynarodowe turnieje z cyklu VW Beach Pro Tour, to dla nas wielkie święto. Kibice i amatorzy trenujący w naszym klubie mają wtedy możliwość podziwiania i podpatrywania najlepszych profesjonalnych siatkarek i siatkarzy plażowych. Sam już nie mogę się doczekać rozpoczęcia turnieju – powiedział Piotr Kamiński, dyrektor zawodów i szef Monta Beach Volley Club.

W mistrzostwach wezmą udział 24 duety męskie oraz 16 par kobiet, które zakwalifikowały się na podstawie rankingu PZPS. Zawody rozgrywane są tzw. systemem brazylijskim (podwójnej eliminacji). Prawo startu w turnieju finałowym o mistrzostwo Polski mają zespoły, których zawodniczki lub zawodnicy uzyskają największą sumę punktów w swoich pięciu najlepszych turniejach w sezonie i uczestniczyli w co najmniej trzech turniejach, które odbywały się w ramach rozgrywek PZPS.

– To już 31. mistrzostwa Polski mężczyzn i 27. kobiet w siatkówce plażowej. Transmisje telewizyjne z sobotnich i niedzielnych meczów będzie można oglądać na antenie stacji Polsat Sport 1 i Polsat Sport 2 oraz w streamingu dostępnym na stronie PZPS. Dziękuję bardzo marszałkowi województwa mazowieckiego i prezydentowi Warszawy, że dołożyli się do organizacji tych mistrzostw. Dziękuję także wszystkim partnerom i sponsorom, ale przede wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, bo bez nich ta impreza by się nie odbyła – powiedział Jacek Kasprzyk z Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Rywalizacja na piaszczystych boiskach rozpocznie w piątek, 23 sierpnia. W sobotę rozgrywane będą mecze ćwierćfinałowe kobiet i mężczyzn. Najważniejsze rozstrzygnięcia mistrzostw zapadną w niedzielę, 25 sierpnia: o godz. 10.00 i 11.00 rozegrane zostaną mecze półfinałowe kobiet, a o 12.00 i 13.00 – mężczyzn. Na godz. 14.00 zaplanowano mecz o trzecie miejsce pań, a panowie rozpoczną walkę o brązowy medal o godz. 15.00. Finał kobiet zacznie się o godz. 16.00, a mężczyzn o 17.00.

– Bardzo się cieszę, że turniej wieńczący sezon odbędzie się właśnie tutaj, gdzie bardzo często trenujemy. Z doświadczenia wiem, że Monta przyciąga na co dzień całą masę fanatyków siatkówki plażowej, ale także dobrej kuchni, którą tu serwują. Czekamy już na rozpoczęcie turnieju, a wiem, że pogoda będzie bardzo dobra, więc liczymy na wsparcie wielu kibiców – powiedziała Aneta Kaczmarek.

– Podobnie jak Aneta czuję się trochę reprezentantką tego miejsca, ponieważ w zasadzie całe lato przygotowuję się na boiskach Monty. Zresztą przyjechałam do Warszawy specjalnie, żeby móc tutaj trenować. Miałam w tym sezonie problemy zdrowotne, ale kontuzje już, mam nadzieję, za mną. Gram teraz z Patrycją Jundziłł, a którą wcześniej nie trenowałam, ale jest ona bardzo ambitna i mamy nadzieją ugrać tu jak najwięcej – przyznała Magdalena Saad.

Łączna pula nagród w ORLEN Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej wyniesie 142 tys. zł i będzie podzielona pomiędzy wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju. Medalistki i medaliści mistrzostw Polski otrzymają nagrody w następujących wysokościach (podane kwoty dla pary): 1. miejsce – 15 000 zł, 2. miejsce – 10 000 zł, 3. miejsce – 8 000 zł.

Na wszystkie mecze wstęp dla kibiców będzie wolny. W czasie turnieju organizatorzy zaplanowali także szereg atrakcji pozasportowych dla mieszkańców Warszawy wypoczywających nad Wisłą, z których także korzystać będzie można bezpłatnie.

Organizatorami ORLEN Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej są Polski Związek Piłki Siatkowej i Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Plażowych – Monta Beach Volley Club.

