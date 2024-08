Zwyciężczyni Pucharu CEV otwiera nowy rozdział. Już wiadomo, gdzie będzie grać

29-letnia siatkarka przez pięć ostatnich lat grała we włoskim klubie Reale Mutua Fenera Chieri' 76, z którym zdobyła w tym roku Puchar CEV. W marcowych meczach finałowych jej drużyna pokonała szwajcarskie Viteos Neuchatel UC, a Grobelna została wybrana najlepszą zawodniczką drugiego z tych spotkań.

W kwietniu Grobelna pożegnała się z Chieri pełnym emocji i wdzięczności wpisem, który zamieściła na swoim profilu na Instagramie. "Dziękuję za to, że mogłam być częścią tak wspaniałej rodziny. Dziękuję za wiarę we mnie, za mobilizowanie mnie do tego, bym była najlepszą wersją siebie, i za wszystkie wspomnienia, które będą mnie inspirować w nadchodzących latach. Niezaprzeczalnie było to pięć najlepszych lat mojego życia" - napisała, żegnając się z włoską ekipą.

Nowym rozdziałem w karierze występującej na pozycji atakującej zawodniczki będzie Japonia. W środę dołączenie Grobelnej do zespołu ogłosił klub z tamtejszej V. League, Queenseis Kariya. Do wiadomości o transferze dołączono także krótką wypowiedź siatkarki.

- Gra w Japonii zawsze była moim marzeniem i jestem wdzięczna za tę możliwość. Nie mogę się doczekać, by poznać moje koleżanki z drużyny, sztab szkoleniowy i wszystkich fanów. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by był to sezon godny zapamiętania - zapowiedziała Grobelna.

Urodzona w Radomiu zawodniczka jest córką Dariusza Grobelnego, który w latach 1992-1994 występował w siatkarskiej reprezentacji Polski. W 1997 roku wyjechał do Belgii, by grać dla klubu VC Lennik. Z siatkówką jest związany również starszy brat nowej atakującej Queenseis Kariya, Igor, który ma za sobą wiele sezonów w PlusLidze. Obecnie jest graczem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

W latach 2016-2018 Grobelna występowała w polskiej lidze. Jako siatkarka Budowlanych Łódź zdobyła srebro (2017) i brąz (2018) mistrzostw Polski oraz wygrała Puchar Polski (2018). W sezonie 2016/2017 aż 12 razy wybierano ją MVP meczów Budowlanych. Poza łódzkim klubem oraz wspomnianym wcześniej Chieri, grała też w belgijskim Asteriksie Kieldrecht (2012-2013), niemieckim Allianzie MTV Stuttgart (2015-2016) i we włoskim Busto Arsizio (2018-2019).

Queenseis Kariya, nowa drużyna 29-letniej siatkarki, to czwarty zespół ostatniego sezonu ligi japońskiej. W poprzednim sezonie jego zawodniczką była inna Belgijka, Lise Van Hecke, która przeniosła się do ekipy aktualnych wicemistrzyń Japonii, JT Marvelous Osaka.

Grzegorz Wojnarowski