Wisła Kraków po świetnym dwumeczu ze Spartakiem Trnawa, rozstrzygniętym w rzutach karnych, zapewniła sobie awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. "Moi piłkarze pokazali dobry futbol i że można walczyć w pucharach grając co trzy dni" – powiedział trener Kazimierz Moskal. "Biała Gwiazda" przegrała pierwszy mecz w Trnawie 1:3, lecz na własnym stadionie wygrała 3:1, co doprowadziło do dogrywki, a potem do niesamowitego konkursu rzutów karnych, w którym było aż 14 serii. Polski zespół okazał się w nim lepszy zwyciężając 12-11.

W rozgrywkach ligowych Wisła spisuje się poprawnie. W czterech meczach dwukrotnie dzielili się punktami z przeciwnikami, raz przegrali i raz wygrali. W poprzednim spotkaniu zespół z Krakowa zremisował 2:2 na własnym stadionie z Arką Gdynia. Gole dla "Białej Gwiazdy" strzelał Angel Rodado, dla którego były to trafienia numer 9 i 10 w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki.

Belgijska drużyna trafiła do play-offów eliminacji LKE po porażce z Molde w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie w Krakowie.

Czwartkowy mecz w Krakowie pomiędzy Wisłą a Cercle rozpocznie się o godzinie 20.30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

