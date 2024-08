Jastrzębski Węgiel - Nowak-Mosty MKS Będzin. Relacja live i wynik na żywo

Jastrzębski Węgiel zagra z zespołem Nowak-Mosty MKS Będzin w ramach sparingu przygotowującego do startu sezonu. Czy beniaminek PlusLigi zdoła postawić się mistrzom Polski? Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl.

To będzie dla zespołu z Będzina prawdziwy "chrzest" przed startem PlusLigi. MKS po trzech latach spędzonych w Tauron 1. lidze wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zespół z pewnością będzie chciał namieszać, ale o to nie będzie łatwo.

W przedsezonowym sparingu rywalem beniaminka będą mistrzowie Polski z Jastrzębia-Zdroju. Jak wygląda obecnie kondycja tej naszpikowanej gwiazdami drużyny? Jakie warunki postawią MKS-owi? Jak zaprezentuje się drużyna prowadzona przez Dawida Murka?

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.