Ekstraliga rugby: Mistrz wchodzi do gry, rewanż za finał w drugiej kolejce

Niedzielny hit w Sochaczewie będzie rewanżem za finał z 1 czerwca tego roku. W meczu o złoty medal sezonu 2023/2024 Orlen Orkan Sochaczew pokonał po pasjonującym meczu Ogniwo Sopot 22:18. Goście z Trójmiasta do ostatniej minuty mieli szansę przechylenia szansy na swoją korzyść – Orkan kończył mecz z trzynastu. A Ogniwo miało akcje pod samym polem punktowym sochaczewian.

To był już drugi w ostatnich latach finał pomiędzy Ogniwem i Orkanem. W 2022 roku w Sopocie podwarszawska drużyna wygrała 17:16 i wtedy też emocje było dosłownie do ostatniej sekundy i znów scenariusz był taki, że ostatnie akcje meczu toczyły się dosłownie kilka metrów od linii pola punktowego Orkana.

Orkan - Ogniwo, czyli ligowy klasyk

- Ogniwo to 11 krotni mistrzowie Polski, ponad dwadzieścia razy stawali na podium, od siedmiu lat nieprzerwanie grają w wielkich finałach Ekstraligi. Z kolei Orkan z ligowego średniaka przeistoczył się w ostatnich sezonach w prawdziwego mocarza. Od 2021 roku mieli kolejno brąz, złoto, brąz i teraz znów złoto. Mecze pomiędzy Orkanem i Ogniwem stały sią ligowymi klasykami, jak kiedyś starcia mojego AZS AWF (16 krotni mistrzowie kraju – przyp. red) z sopockimi rugbistami. I w tym sezonie też tak będzie. Do rywalizacji o złoto włączy się jeszcze Pogoń Awenta Siedlce, która wydaje się mieć najsilniejszy skład w lidze. I to między tą trójką rozegra się zapewne walka o mistrzostwo Polski w sezonie 2024/2025. Niedzielny mecz w Sochaczewie otwiera tę walkę. W III kolejce Orkan podejmie Pogoń, a zaraz potem innego kandydata do medali - Juvenię Kraków. Szybko będziemy więc wiedzieć kto w jakiej jest dyspozycji – mówi legenda polskiego rugby, były trener reprezentacji, AZS AWF i Skry Warszawa, Orkana i Pogoni Siedlce – Andrzej Kopyt.

Ogniwo pierwsze ligowe przetarcie ma za sobą, a to oznacza, że zaczęło już wchodzić w rytm meczowy. Tydzień temu sopocianie pewnie pokonali u siebie beniaminka z Białegostoku. Orkan pauzował, bo w Ekstralidze gra w tym sezonie dziewięć drużyn, co oznacza, że w każdej kolejce jedna ekipa odpoczywa.

Sztab mistrzów Polski jednak nie próżnował i Orkan miał okazję do sparingu z mocnym przeciwnikiem. Tydzień przed startem ligi, sochaczewianie zagrali w Pradze z nowopowstałą drużyną Bohemia Rugby Warriors, która będzie występować w klubowych rozgrywkach europejskich Super Cup. Orkan okazał się lepszy, pokonując selekcję czeskich zawodników 31:20.

Kadrowe zmiany w zespole Orkana Sochaczew

W Orkanie doszło również do zmian kadrowych. Latem z drużyny odeszli dwaj ważni zawodnicy młyna: Artem Zarovnyj wyjechał do USA, a Krystian Olejek wrócił do macierzystego klubu w Siedlcach. Kariery zakończyli również Michał Kępa i Marcin Krześniak, a treningów nie wznowił reprezentant Polski Bartlomiej Sadowski. Do składu dołączył jednak reprezentant Namibii i dwukrotny uczestnik Pucharu Świata Johannes Retief. Ma być on dużym wsparciem młyna mistrzów Polski – również w niedzielnym starciu z wicemistrzami, którzy także mają kilka zmian w składzie.

Ogniwo wciąż boryka się z kontuzjami kilku podstawowych zawodników. W związku z tym w Sopocie pojawili się Marzuq Maarman z RPA, który wcześniej grał dla Edach Budowlanych Lublin oraz zawodnik z Gruzji, Giorgi Tsimakulidze. Obaj już zadebiutowali w barwach Ogniwa we wspomnianym meczu z Białymstokiem, wygranym przez sopocian 64:0. Tuż przed meczem z Orkanem do Ogniwa dołączył Nowozelandczyk Ricardo Ellison.

W Gdańsku o pierwszy triumf w Ekstralidze rugby

W pozostałych spotkaniach też powinno być ciekawie. W pierwszym z dwóch sobotnich meczów Drew Pal 2 Lechia Gdańsk podejmie Edach Budowlanych Lublin. Oba te zespoły przegrały swoje mecze w poprzedniej kolejce – gdańszczanie na wyjeździe w Krakowie, a podopieczni Andrzeja Kozaka na własnym terenie z Arką Gdynia. Stawką będą więc pierwsze ligowe punkty, na których obu stronom bardzo zależy.

W drugim z sobotnich meczów Awenta Pogoń Siedlce podejmie Rugby Białystok. W starciu tych dwóch zespołów, inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy byłoby potężną sensacją. Ekipa z Podlasia to beniaminek, który w Ekstralidze gra po raz pierwszy w historii.

Pogoń – nie tylko w opinii Andrzeja Kopyta, to na papierze główny kandydat do tytułu w tym sezonie. Do jej monstrualnego składu, w którym już roi się od reprezentantów Polski oraz „ligowych gwiazd”, dołączyło właśnie dwóch kolejnych graczy. Pierwszym z nich jest reprezentant Polski Nicolas Saborit. Środkowy uczył się grać we Francji i reprezentował już nasz kraj zarówno w rozgrywkach młodzieżowych, jak i seniorskich. Drugim rugbistą jest pochodzący z Tonga Kapiolani San Jay Fihaki, który także grał w młodzieżowej kadrze swojego kraju, a ostatnio zbierał doświadczenia na pozycji skrzydłowego i obrońcy w Auckland w Nowej Zelandii. Obaj zawodnicy otrzymają szansę debiutu przeciwko Rugby Białystok.

II kolejka Ekstraligi

Sobota 24.08.2024

13:00 Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk - Edach Budowlani Lublin

16:00 Awenta Pogoń Siedlce - Rugby Białystok



Niedziela 25.08.2024

14:00 KS WizjaMed Budowlani Łódź - RzKS Juvenia Kraków

15:30 Orlen Orkan Sochaczew - MKS Ogniwo Sopot