Co za początek Pajor w Barcelonie! Nie mogą się jej nachwalić. Znów to zrobiła

O najlepszej polskiej piłkarce jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Pajor nie tylko szybko zaadaptowała się w nowej drużynie, ale także trzyma wysoka formę, co pokazują kolejne spotkania towarzyskie. Napastniczka reprezentacji Polski potrafi nie tylko strzelać, ale przede wszystkim grać zespołowo. Udowadniała to już wielokrotnie. Polka ma na swoim koncie cztery trafienia w trzech spotkaniach, co budzi respekt. Trafiała kolejno z Hoffenheim (5:1), dwukrotnie z Montpellier (5:0), a teraz w meczu o cenne trofeum.

ZOBACZ TAKŻE: Zwrot w karierze Lewandowskiego. Wyciekło, co słynny trener szepnął na ucho menedżera

"Barca" mierzyła się z AC Milan w boju o Puchar Gampera. Ewa Pajor otworzyła wynik już w 18. minucie, wówczas popisała się celną główką. Piłkarka zamknęła wrzutkę, która była kierowana z prawego skrzydła. W 90. minucie Alexia Putellas przesądziła o losach zawodów, strzelając bramkę na 2:0 dla "Blaugrany". Dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki oddała strzał z połowy boiska, który kompletnie zaskoczył źle ustawioną bramkarkę Milanu. Barcelona wygrała starcie 2:0 i sięgnęła po najważniejsze towarzyskie trofeum w świecie piłki nożnej.

Ewa Pajor została wyróżniona za całe spotkanie. Oprócz zdobyczy bramkowej, została uhonorowana nagrodą MVP meczu. Statuetka w kształcie dużej, złotej gwiazdy trafiła w ręce polskiej piłkarki.

KG