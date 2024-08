Czy Natalia Kaczmarek pobije rekord? Szczere słowa medalistki olimpijskiej

Ok. 40 tysięcy kibiców obejrzy w Chorzowie niedzielny Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej w cyklu Diamentowej Ligi. "Rekordu życiowego nie obiecam, ale wierzę, że polscy kibice mnie poniosą" – powiedziała brązowa medalistka olimpijska z Paryża w biegu na 400 m Natalia Kaczmarek.

- Tu się zawsze startuje niesamowicie. Dwa razy z rzędu pobiłam tu rekord życiowy, łamałam bariery. Nie obiecam, że pobiję go znów, bo to będzie bardzo trudne. Po Paryżu łatwo nie jest, forma jest trochę spadkowa, ale wierzę, że polscy kibice mnie poniosą i pomimo zmęczenia będę w stanie powalczyć o jak najwyższe miejsca - dodała.

Dyrektor Stadionu Śląskiego Adam Strzyżewski podkreślił, że obiekt jest gotowy na przyjęcie gwiazd królowej Sportu.

- Wszystko mamy dopięte na ostatni guzik. Prace trwały przez 24 godziny na dobę. Mam nadzieję, że kibiców będzie więcej niż 40 tysięcy. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji, nie tylko zmagania wspaniałych lekkoatletów, ale też m.in. piknik rodzinny przed stadionem – stwierdził.

W zawodach wystartuje 50 medalistów tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- Zawodników nie trzeba namawiać do przyjazdu do Chorzowa. Oni już tu byli kilka razy i wiedzą, że wszystko jest na najwyższym poziomie. Mamy jeszcze kilkanaście tysięcy biletów do sprzedania. Można przyjść i dopingować mistrzów, medalistów – nie tylko ostatnich igrzysk – zachęcał dyrektor sportowy mityngu Piotr Małachowski.

Sprinterka Ewa Swoboda niedzielnym startem na 100 m zakończy sezon.

- Wszystkie siły na niego zostawiam. Lubię tu startować, tu ustanowiłam swój rekord życiowy (10,94). Nasi kibice, jeśli się postarają, zrobią większy szum, niż te 80 tys. w Paryżu. Najważniejsze, żeby byli z nami – stwierdziła.

Podczas konferencji prasowej zaprosiła lokalnych kibiców po śląsku. Kobiecy sprint będzie ostatnią konkurencją zawodów.

Oszczepniczka Maria Andrejczyk przyznała, że doping polskich fanów dodaje Biało-Czerwonym sportowcom "kopa motywacyjnego".

- Cieszę się niesamowicie, że mogę tu być. Stadion jest przepiękny, ludzie coraz lepiej czują "lekką", rewelacyjnie się z nami bawią. To przyjemność móc się tu zaprezentować. Organizatorzy postarali się o doborową stawkę – powiedziała.

Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek wystartuje w memoriale po raz 14. Dziewięć razy go wygrał.

- Rywale przed naszą publicznością będą się mogli czuć trochę zestresowani. Na pewno będzie dobry konkurs. Zawsze startuję w tych zawodach z ogromnym uśmiechem. Chcę rzucać z fantazją. Zregenerowałem się po igrzyskach, odpocząłem. Będzie bardzo ciepło, trzeba się nastawić mocno na pierwsze rzuty, bo potem "para" może z nas zejść. Te zawody nigdy nie były aż tak bliskie mojemu sercu, jak w tym roku. W maju odszedł mój tata, mam nadzieję, że razem z Kamą będą trzymać kciuki tam na górze – powiedział.

Jedną z gwiazd mityngu będzie mistrz olimpijski i rekordzista świata w skoku o tyczce - Armand Duplantis. Szwed podczas sobotniej konferencji prasowej spełnił marzenie kibicki, która rok temu z trybun Stadionu Śląskiego prosiła go o numer startowy.

Poza klasyfikacją DL rozegranych zostanie sześć dodatkowych konkurencji, w tym konkursy rzutu młotem kobiet i mężczyzn, w których nagrody będą takie same, jak w części głównej.

15. edycja memoriału będzie 12. z 14 mityngów kwalifikacyjnych DL. Finał zostanie rozegrany 13-14 września w Brukseli. Ubiegłoroczny memoriał – po raz drugi zorganizowany w ramach DL - zajął drugie miejsce w rankingu World Athletics za rok 2023. Lepszy pod względem wyników sportowych okazał się tylko finał "diamentowego" cyklu w amerykańskim Eugene.

Pierwsze zawody prestiżowego cyklu na Stadionie Śląskim dwa lata temu obejrzało gratis 30 tys. kibiców. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach.

W roku 2023 wprowadzono płatne bilety, na trybunach zasiadło 25 tys. ludzi, a impreza włączona została do Diamentowej Ligi na pięć lat, po jednogłośnym głosowaniu organizatorów pozostałych 14 mityngów cyklu.

Silesia Memoriał Skolimowskiej odbywa się na Stadionie Śląskim od 2018 roku, wcześniej lekkoatleci rywalizowali w stolicy.

W lutym 2024 przed głównym wejściem na chorzowską arenę stanął pomnik Skolimowskiej. Złota medalistka w rzucie młotem igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii. Miała 26 lat. Przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej.

KP, PAP