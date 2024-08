Hitowy transfer stał się faktem! Gwiazda siatkarskiej reprezentacji w nowym klubie

Toncek Stern (rocznik 1995) to jeden z wyróżniających się siatkarzy tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Atakujący był gwiazdą słoweńskiej kadry, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na igrzyska olimpijskie i dotarła tam do ćwierćfinału, w którym uległa Polsce.

Zobacz także: Wzmocnienie z Kuby! Polski klub siatkarski zamknął skład na nowy sezon

Swą przygodę z profesjonalną siatkówką rozpoczynał w drużynie Calcit Kamnik (2013–16). Później występował w Italii, w BluVolley Verona (2016–18) i Top Volley Latina (2018–19). Zaliczył też krótki epizod w katarskim Al Arabi Ad-Dauha.

W 2019 roku trafił do PlusLigi, do klubu BKS Visła Bydgoszcz. W tej drużynie grał jednak zaledwie kilka miesięcy i rozegrał 17 spotkań. W styczniu 2020 roku zerwał jednostronnie umowę i przeniósł się do Halkbanku Ankara. Później wrócił do Italii i występował w Kioene Padwa (2020–21) oraz Gas Sales Bluenergy Piacenza (2021–22).

Przez ostatnie dwa sezony grał w greckim Olympiakosie Pireus, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza kraju, Puchar Grecji i sięgnął po Puchar Challenge 2023. Miał zostać w tej drużynie na kolejny rok, ale intratna oferta czołowego tureckiego klubu zmieniła te plany. Stern kilka dni temu oficjalnie pożegnał się z Olympiakosem, a teraz Ziraat Bankasi Ankara ogłosił jego transfer.