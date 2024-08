Ważne zwycięstwo zespołu Roberta Kubicy! Jest prowadzenie

Zespół wyścigowy Orlen Team AO by TF, którego kierowcą jest Robert Kubica wygrał w niedzielę na belgijskim Circuit de Spa-Francorchamps 4-godzinną czwartą rundę cyklu European Le Mans Series. To pierwsze zwycięstwo tej ekipy w tegorocznym sezonie.

Dzięki zwycięstwu Orlen Team AO by TF objął prowadzenie w mistrzostwach Europejskiej Serii Le Mans. Kubica jest w tym roku jedynym Polakiem, który rywalizuje w ELMS.

Drugie miejsce z minimalną stratą zajęli kierowcy polskiego zespołu Inter Europol Competition. W teamie "Piekarzy" w tym roku nie ma żadnego kierowcy z Polski. Na trzeciej pozycji uplasował się IDEC Sport.

ELMS to druga seria wyścigowa Polaka w sezonie 2024. Partnerami Kubicy są Szwajcar Louis Deletraz i 20-letni Brytyjczyk Jonny Edgar. Oprócz tych zawodów Kubica startuje w tegorocznym sezonie w prestiżowych długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship).

Na Spa doskonale pojechali wszyscy kierowcy zespołu, którego jednym ze sponsorów jest Orlen. W sobotnich kwalifikacjach także byli najszybsi, do wyścigu startowali z pole position. Kubica utrzymał prowadzenie podczas swojej zmiany za kierownicą, gdy samochód przejął od niego Deletraz przewaga nad rywalami dochodziła do 8-9 s. W końcówce zmalała, ale ostatecznie na mecie wyniosła 1,1 s.

W kalendarzu sezonu 2024 ELMS jest sześć rund. Po Barcelonie i wyścigu we francuskim Le Castellet, 7 lipca ścigano się na włoskiej Imoli, 25 sierpnia rywalizowano na belgijskim Spa-Francorchamps, 29 września kierowcy spotkają się na włoskim Mugello. Sezon zakończy 19 października wyścig w Portugalii na torze w Portimao.

Klasa LMP2, która jest nadal reprezentowana w ELMS, od tegorocznego sezonu została przez FIA wycofana z długodystansowych mistrzostw świata WEC. Na starcie załogi w bolidach LMP2 pojawiły się tylko w 24-godzinnym Le Mans. Powodem rozstania z LMP2 było rosnące zainteresowanie klasą Hypercar, w której bolidy są nowocześniejsze i szybsze, a rywalizacja na torze bardziej widowiskowa.

Kubica wrócił do rywalizacji w ELMS po trzech latach. W sezonie 2021 już startował w belgijskim Team WRT i wtedy w klasie LMP2 wraz z Deletrazem i Chińczykiem Yifei Ye zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu. European Le Mans Series to wyścigi długodystansowe, w których kierowcy mają do dyspozycji prototypy klasy LMP oraz samochody sportowe klasy GT.

W czerwcu 2021 ekipa WRT była bliska wygrania prestiżowego wyścigu 24-godzinnego Le Mans w kategorii LMP2, jednak bolid uległ awarii na ostatnim okrążeniu i team nie dojechał do mety.

PAP