Femke Bol przemówiła po polsku. To trzeba zobaczyć! (WIDEO)

Brązowa medalistka z Paryża na 400 m ppł w rozmowie z Bożeną Pieczko opowiedziała m.in. o tym, jak się czuje po swoim starcie w Chorzowie.

- Jestem zadowolona. Miałam wiele biegów, ale jest dużo dobrego. Czułam się dobrze. Cieszę się z wygranej i nowego rekordu mityngu – powiedziała rekordzistka mityngu.

Holenderka podkreśliła, jak ważną rolę pełnią trybuny na Stadionie Śląskim. W ciepłych słowach wypowiedziała się o polskich kibicach.

- Uważam, że stadion jest stworzony do szybkiej lekkoatletyki. Chodzi o to, że układ trybun eliminuje wiatr na stadionie. Polska publiczność pomaga osiągnąć wspaniałe wyniki. Oni rozumieją ten sport. Naprawdę ci kibicują. To wielka przyjemność być tutaj – nadmieniła multimedalistka z Paryża.

24-latka zdradziła także swoje plany na najbliższą przyszłość.

- Teraz wracam do treningów. Potem wystartuję w Diamentowej Lidze w Zurychu. Jeszcze dwa biegi, a potem moim celem jest dobry urlop – opowiedziała zwyciężczyni biegu na 400 m ppł.

Na koniec holenderska lekkoatletka zaskoczyła wszystkich, zwracając się do kamery... w języku polskim.

- Dziękuję - powiedziała uśmiechnięta od ucha do ucha Bol.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo:

KG